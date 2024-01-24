《夜夜秀》諷身障者挨轟 王定宇批：有人眼光短淺只看到表面

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/01/24 12:23

〔記者謝君臨／台北報導〕中國「央視」前調查記者王志安在脫口秀節目中，諷刺罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發眾怒。對此，民進黨立委王定宇表示，我們不能阻止有些人用低下的方式，去嘲笑一個努力、專業，有其生命故事歷程的人；只能說有的人眼光比較深遠，有的人眼光比較短淺，如此而已。

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近期邀請王志安評論台灣大選，他批評台灣的選舉造勢像「秀」，並提到台上把「殘疾人士推上去」，更作出顫抖的樣子喊：「支持民進黨。」以此諷刺罹患罕病的律師陳俊翰，並拒絕道歉。

對此，王定宇表示，民主社會本來就是多元意見，每個人看到的面向不同，在選舉當中，有的人只看到三黨造勢場合的吵雜、熱鬧、演唱，甚至綜藝化的內容；有的人會看出台灣每一個人可以票票等值，一票一票直接選出不管是里長到總統，台灣的政治結構來自人民的民主，這才是台灣民主社會最可貴的部分。

王定宇認為，只會訕笑造勢場合，看到表面吵雜、綜藝化，那可能只看到淺薄的部分，卻忽略台灣追求民主化這數十年來不斷修法、追逐、付出的代價，成就台灣成為全球稱讚的民主故事；同樣的，在造勢場合上被邀請上去演講的講者，有的人只看到他們表面的現象，就像陳俊翰律師這個例子。

王定宇指出，有的人只看到他不方便、罹患罕見疾病的地方，拿出來嘲笑，把他當作道具、演員，但有更多人會看到陳俊翰的故事，從小罕病，母親如何辛苦，他一路考到律師執照、會計師執照、哈佛法學碩士、密西根法學博士，並將他得到的這些專業能力，一輩子致力於推動弱勢者得到公平對待的過程。

王定宇說，台灣是多元社會，我們不能阻止有些人用低下的方式，去嘲笑一個努力、專業、有其生命故事的人，這當然會引起大家不高興，但相信台灣社會有更多人，不僅看到陳律師的不方便，並看到他在這麼大限制下，卻能夠培養這麼好的專業能力，又把專業能力貢獻在協助弱勢者上，這是一個非常感動人的故事。

王定宇表示，有的人、有的節目只能看到表面，也許那是他們的節目風格，但相信台灣社會是溫暖的社會，會有更多人看到台灣民主真實的價值，也會看到每一個人在不便的另一面，是他生命中努力的故事及專業。「如果你只看到輪椅，沒看到他背後的故事，那只能說有的人眼光比較深遠，有的人眼光比較短淺。」

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