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藍委提修法解套核電廠延役 核安會：須面對用過燃料池貯存空間不足問題

位於屏東恆春的核三廠，2025年將進入除役階段。（資料照）

位於屏東恆春的核三廠，2025年將進入除役階段。（資料照）

2024/01/23 18:24

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨立委今（23）日預告在新國會中將修法解套核電廠延役申請期限限制。核安會表示，核一、二廠用過燃料池已近滿貯，爐心燃料無法移出，核三廠用過燃料池空間僅可供約運轉數年，因此核電廠延役均須面對用過燃料池貯存空間不足問題。另外，核一廠部分設備已拆除，增加延役的困難度。

核安會核管組指出，核一、二廠用過燃料池已近滿貯，爐心燃料無法移出，核三廠用過燃料池空間僅可供運轉數年，「核電廠延役均須面對用過燃料池貯存空間不足問題」。此外，核一廠部分設備已拆除，先不論法規面，論實務面要延役就會遇到困難。

核管組表示，我國核電廠延役申請期限規定，已規範應於執照屆滿前5年提出，然而目前我國各核電廠均已超過法規規定可提出延役申請期限，且核一、二廠已進入除役階段；強調必須要是國家能源政策確定要延役、立法院通過核管法及相關子法修法，台電公司依法提出延役申請，核安會安全審查通過，機組才可延役運轉。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維則強調，核電是過時的作法，國際趨勢都是往淨零轉型方向走，現在許多企業都已宣示加入RE100（採用100％再生能源），但核電並非再生能源、不是企業要的綠電，台灣應該積極發展再生能源，而非選擇過時的舊方法，重回核電模式。

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