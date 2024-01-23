馬紹爾群島新任總統：堅定支持台馬邦誼

總統特使暨外交部政務次長田中光代表我國政府出席馬國新任總統海妮就職儀式。（外交部提供）

2024/01/23 18:08

〔記者楊堯茹／台北報導〕外交部政務次長田中光以總統特使身率團出訪馬紹爾群島共和國，於當地時間22日上午出席新任總統海妮（Hilda Heine）及內閣部長宣誓就職儀式。田中光感謝馬國長期在國際場域為台發聲，而海妮則向台灣正副總統當選人賴清德、蕭美琴致賀，同時強調將持續堅定支持台馬邦誼。

外交部發布新聞稿指出，馬紹爾群島共和國新任總統就職儀式中逐一宣讀各國元首賀詞，台灣排上第一順位，其次為帛琉、密克羅尼西亞、日本、美國，總統蔡英文的賀詞宣讀後也引起現場熱烈掌聲；田中光於典禮後晉見海妮遞交特使國書，並轉致蔡總統親簽賀函。

田中光表示，台灣與馬紹爾群島為共享民主、自由價值的友邦；感謝馬國長期在國際場域支持台灣國際參與，將持續拓展並深化兩國合作領域。田中光也與多位在場的太平洋島國領袖及理念相近國家代表團一一致意。

海妮則強調，台馬兩國建交26年，雙邊關係歷久彌新；感謝台灣一路相挺，協助馬國推動農業、醫衛、基礎建設、婦女賦權等各項有利民生福祉的合作計畫，並特別感謝台灣在疫情期間與馬國並肩防疫，充分彰顯Taiwan can help的良善精神。

海妮也說，台馬兩國共享南島文化遺產，情同手足，馬國新政府珍視兩國情誼，將持續堅定支持台馬邦誼。並對我國再次成功舉辦民主選舉表達祝賀，讚許是世界典範，並祝賀正副總統當選人賴清德、蕭美琴。

田中光在馬國期間曾與外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）雙邊會談，與天然資源暨商務部長慕樂（Anthony Muller）、總統助理暨環境部長劉克強（Bremity Lakjohn）及司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）等馬國政要就區域情勢等議題交換意見，馬方多次就近期諾魯與我國斷交一事表達深切遺憾，強調馬國永遠與台灣同一陣線，共同抵禦極權擴張，守護印太區域的民主與和平。

田中光另於22日下午出席我國捐贈馬國60噸白米移交儀式，並與馬國內政暨文化部長賈思博（Jess Gasper Jr.）及馬國各環礁地方政府市長共同見證台馬糧食安全合作成果。

我國、美國、澳洲、日本及我國友邦帛琉等均派遣代表或特使出席就職儀式。（外交部提供）

馬國新任總統海妮宣誓就職。（外交部提供）

總統特使暨外交部政務次長田中光代表我國捐贈60噸白米予馬國各島礁地方政府，由馬國內政暨文化部長賈思博代表接受。（外交部提供）

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