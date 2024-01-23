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行動郵局APP新增「錢包」功能 注音郵票第三輯也發行了

中華郵政發言人楊素珠說，新版行動郵局APP即日起推出「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中。（記者丁奕攝）

中華郵政發言人楊素珠說，新版行動郵局APP即日起推出「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中。（記者丁奕攝）

2024/01/23 18:06

〔記者丁奕／台北報導〕中華郵政公司新版行動郵局APP即日起推出「錢包」功能，將常用的付款、收款、轉帳、存款及提款服務收納於「錢包」中，整合支付功能，朝郵政數位金融生活圈邁進。此外，同時也發行注音郵票第三輯。

中華郵政說，客戶轉帳或購物時，可使用行動郵局「錢包」掃碼收付功能，掃描「台灣Pay」或「TWQR」QR Code收付款，方便又快速。另外，儲戶無需攜帶實體金融卡，也能使用「錢包」提供的無卡提款功能，在ATM掃碼輕鬆提領現金，還有「無卡存款」服務。

中華郵政指出，行動郵局下載量突破560萬次，持續依使用者需求精進APP各項服務，使用戶數成長近4成。去年12月21日起，本國自然人每人除了得開立1戶存簿儲金實體帳戶，開放7歲以上領有國民身分證者得另開立1戶數位帳戶，並推出「郵政數位存款帳戶嘉年華」活動，開立數位帳戶後搭配行動郵局「錢包」掃碼收付功能完成任務，可獲得家樂福購物金等好禮。

中華郵政說，注音符號為兒童學習語文、認識國字的重要工具，為增加兒童學習樂趣及欣賞臺灣寶島之美，繼去年發行注音符號郵票第1、2輯後，訂於今年1月26日續發行「注音符號郵票（第3輯）」1套10枚，以「ㄙ、一、ㄨ、ㄩ、ㄚ、ㄛ、ㄜ、ㄝ、ㄞ、ㄟ」結合行政區地圖及當地特色為設計，郵票面值均為6元，採聯刷方式印製。

郵票圖案簡介如下：

ㄙ：三峽、金牛角麵包
一：宜蘭、金棗
ㄨ：文山、臺北市立動物園、貓空纜車
ㄩ：魚池、日月潭拉魯島
ㄚ：阿里山、櫻花
ㄛ：卓蘭、葡萄
ㄜ：峨眉、細茅埔吊橋
ㄝ：茄萣、茄萣濕地、黑面琵鷺
ㄞ：白沙、吉貝嶼
ㄟ：卑南、釋迦

中華郵政發行注音郵票第三輯。（記者丁奕攝）

中華郵政發行注音郵票第三輯。（記者丁奕攝）

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