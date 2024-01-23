護理之家租約到期住民合約也「被終止」 北市社會局：轉介安置

台北市議員應曉薇日前接獲民眾陳情，該民眾表示其母領有極重度身障手冊，原安排入住新北板橋某私立護理之家，但近日卻被機構通知，因原房東不願續租護理之家，部分住民合約也需要「被終止」。（應曉薇辦公室提供）

2024/01/23 17:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員應曉薇日前接獲民眾陳情，該民眾表示其母領有極重度身障手冊，原安排入住新北板橋某私立護理之家，但近日卻被機構通知，因原房東不願續租護理之家，部分住民合約也需要「被終止」。應曉薇表示，雖陳情人母親有找到新的機構入住，但該護理之家仍有約40位住民受影響，北市社會局應協助安置。對此，社會局表示，社福中心社工已提供案家福利資訊及可入住機構建議名單，另該護理之家收住設籍台北市長者已陸續完成轉介安置，尚有2名正媒合中，社會局將積極追蹤。

應曉薇表示，陳情人的母親原本住在護理之家5樓，但該機構與房東協商續租約失敗，因此讓住在5樓的約40名住民與機構的合約「被終止」。她說，原護理之家有合約困難，應該主動提早協助住民轉換安養中心，在地政府相關局處也可出面協助，如果本案家屬無法順利為母親找到新的安養院，母親恐淪為人球，當然讓家屬及同住在五樓的家屬，都深覺不被尊重。

她說，經了解，該安養中心居住5樓受影響居民約有40位，正陸續遷離中，她也要求台北市社會局配合，提供媒合安置機構。而長照機構應有良心，再有不得不的理由，都應該提前協助家屬尋找新護理之家及搬遷，地方政府也應定期監督安養中心營運狀況，避免安置中段情況。

對此，社會局回應，社會局接獲議員轉介案件後，社福中心社工已提供案家福利資訊，及可入住機構建議名單，陳情民眾家屬甫轉入新北轄內其他護理之家；另經聯繫，該護理之家所收住設籍台北市長者，已陸續完成轉介安置，尚有2名正媒合中，社會局將積極追蹤提供幫助。

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