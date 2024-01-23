北門修復二度流標挨批搶發包開工 文化局：建城140週年活動勿混淆

台北市文化局發包北門修復工程，將依原有工法及樣貌以原始朱漆作法補色。（台北市政府文化局提供）

2024/01/23 17:39

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文化局發包北門修復工程本月22日再度流標，台北市議員林延鳳質疑，修復工程都還沒完成發包，文化局就急著發包600萬元的「開工儀式與活動」，是本末倒置，急著作秀；文化局建設科科長賴郁雯表示，「開工儀式與活動」是台北建城140週年系列活動之首，相關活動結束後，修復工程才會進場動工，兩標案跟經費完全不同，外界不宜混淆。

林延鳳表示，北門周邊去年5月被發現環境髒亂，市府未妥善維護管理，文化局聲稱已向文化部申請今年整修北門本體的計畫，總經費近3000萬元，將由北市府及文化部各負擔一半經費；其中最重要的是將北門外牆紅漆依原有工法及樣貌以原始朱漆作法補色，透過整修將能徹底改善北門管理問題，加裝及時監控，改善北門色彩燈光等，以符合歷史氛圍；但兩度公告招標都流標，同時文化局又以600萬元上網招標辦理「開工儀式與活動」，質疑是本末倒置，古蹟有沒有人修不重要，作秀優先才是重點。

賴郁雯表示，北門修復工程委託楊仁江建築師事務所辦理規劃設計、監造，原以總經費3186萬9000元向文化部文資局申請50%補助經費，後文化部核定總經費3000萬元，文資局補助45%計1350萬元，市府自籌款55%計1650萬元；工期預估自開工日起580日曆天竣工，與建城140週年活動標案完全不同，外界不宜混淆。

賴郁雯表示，北門修復工程2次流標，已召開設計檢討會，由文資委員及建築師楊仁江出席說明；楊仁江表示，近日缺工及文資修復工程標案較多，市場飽和，北門又為全國指標，導致營造廠多所猶疑；近期會第三次上網招標，農曆年後3月前決標，預估4月底前可找到營造廠辦理簽約，並於5月中建城140週年開幕活動結束後，才會辦理修復工程開工。

文化局表示，今年正值台北建城140週年，市府規劃相關系列活動，「台北建城140週年開幕活動暨北門修復工程開工儀式」是建城140週年系列活動之一，開幕活動儀式是系列活動之首，內容包括以「台北城過去與未來」主題光雕投影節目、登城樓等，讓民眾能更親近古蹟及更為認識台北城的歷史，活動預計自4月開始。

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