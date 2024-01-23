寒冬送暖萬華弱勢家庭 里長集資贈百盒愛不囉嗦禮盒

里長發送居民禮盒。（記者陳奕劭攝）

2024/01/23 17:33

〔記者陳奕劭／台北報導〕歲末年終將至，台北萬華地區卻有許多弱勢家庭苦於無錢過年，為了幫助家庭過一個溫暖的好年，今天（23日）下午萬華在地里長們與台灣暘暘社會福利協會共同發送100盒愛不囉嗦禮盒，讓天冷領取物資的居民們感到暖心。

今年萬華7位里長共同集資5萬元購買100盒愛不囉嗦禮盒，加上年味十足的紅豆年粿，為經濟弱勢家庭過年加菜。里長們表示，500元不多，只是盡微薄心意。

頂碩里里長溫宗霖說，萬華在地7個里有百戶弱勢家庭，很開心今年向唐氏症基金會購買百盒春節禮盒，希望購買禮盒幫助更多努力的唐寶寶們；過年大家都愛吃年糕，義美長期協助萬華區的弱勢家庭，本次加購年味十足的紅豆年粿，幫助弱勢家庭歡慶佳節。

台灣暘暘社會福利協會與在地里長共同發送新年禮盒，常務理事陳瑋青說，過年提供多一道年菜，希望桌上菜餚可以更豐盛，感謝有機會向唐氏症基金會採購禮盒，幫助大家過個好年。

萬華居住許多弱勢家庭，雖然有領到政府補助，但苦於收入不夠、無錢生活；台灣暘暘社會福利協會在當地經營食物銀行，幫助弱勢家庭每月省下1500元的物資開銷。

銘德里里長吳啟源說，雖然每月1500元的物資不多，但可以省下洗衣精、沐浴乳等日常開銷，對居民收支有很大幫助。

食物銀行發放禮盒與紅豆年粿。（記者陳奕劭攝）

食物銀行發送物資。（記者陳奕劭攝）

年味十足的愛不囉唆禮盒與紅豆年粿禮盒。（記者陳奕劭攝）

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