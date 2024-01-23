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竹聯幫弘仁會組「假投資」詐團洗錢水房 逾30人受害、財損5千萬元

男子陳乃碩等人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

男子陳乃碩等人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

2024/01/23 15:22

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫弘仁會幹部陳乃碩，涉嫌勾串隱身柬埔寨的境外「假投資」詐騙集團機房，協助將被害人匯入人頭帳戶的金錢，以網路銀行逕行四層的轉帳，最後指揮車手赴ATM提款，初估短短犯案半年，有逾30人受害、財損高達5000萬元。刑事局偵七大隊第二隊據報經執行「斷投」專案，至昨天共發動二波查察行動，共逮陳等5人到案，依詐欺、洗錢與組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，境外詐團於臉書、IG等投放廣告，內容為投資股票、領取飆股及個股等資訊，標榜穩賺不賠、保證獲利，吸引民眾加入其Line好友、群組，並引誘下載假投資APP，誘使匯款進入指定的人頭帳戶投資，當民眾獲利想要出金時，對方則告以需要先繳交紅利分成才可出金，被害民眾因短時間內無法籌湊資金繳納紅利，又遭業務員封鎖通訊軟體，致無法取得聯繫，始驚覺遭詐騙。

去年6月開始，陳嫌為首的集團，在被害人匯款投資後，由轉帳手透過網路銀行，進行四層的轉帳，躲避警方查緝，再派旗下車手前往大台北地區的ATM提領出來，而領出的贓款，從中分潤百分之5，其餘轉成虛擬貨幣交回上游的境外詐團。

刑事局打詐「情資研析中心」經彙整分析被害案件，鎖定陳嫌旗下的賀姓轉帳手，去年11月14日將賀嫌逮逮，經檢方聲押獲准，之後經溯源發現陳嫌為首的洗錢水房。

昨天，警方專案小組兵分多路，於北市、新北市先後逮捕陳與旗下車手等成員共4人，並查扣較為少見的戒指刀，以及開山刀、信號彈、鋁棒、手機、存簿及提款卡等贓證物，警詢後今依法移送新北地檢署偵辦。

警方查扣戒指刀、開山刀、信號彈、鋁棒，以及手機、存簿及提款卡等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣戒指刀、開山刀、信號彈、鋁棒，以及手機、存簿及提款卡等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣較為少見的戒指刀。（記者邱俊福攝）

警方查扣較為少見的戒指刀。（記者邱俊福攝）

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