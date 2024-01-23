賴清德回立院教戰新科立委 準總統維安規格滴水不漏

民進黨團23日舉辦「新科立委共識營」，總統當選人賴清德（前左2）以民進黨主席身分出席，立法院長游錫堃（前右2）、黨團總召柯建銘（前左1）陪同。（記者塗建榮攝）

2024/01/23 14:02

〔記者陳政宇／台北報導〕備戰新國會，立法院民進黨團今（23日）舉辦第11屆新科立委共識營，民進黨主席暨總統當選人賴清德受邀出席，這也是總統當選人史上首例。由於賴清德在競選期間的「候選人安全維護編組」結束，上週起已轉換為副總統的維安規格，立法院一早就嚴陣以待，確保安全滴水不漏。

第11屆立法院開議在即，民進黨團今邀請新科立委和幕僚舉行共識營，就國會議事與黨團運作進行說明與特訓，賴清德也以民進黨主席身分出席，向新科立委精神喊話。這也是史上副總統、現任黨主席與總統當選人，首度出席在立法院舉辦的新科立委共識營，顯見賴對新國會的重視與期待。

賴清德今日上午10時許抵達立法院，由立法院長游錫堃與民進黨團總召柯建銘在門口迎接，3人熱絡地向媒體揮手致意。不過，一旁的維安人員繃緊神經，活動開始的一個小時前就嚴陣待命、規劃動線，儘管進出人員不須安檢，但媒體僅能在場內拍攝會前大合照，賴清德致詞時就需離場。

賴清德以3點經驗勉勵新科立委。第一，他認為新科立委不是菜鳥，對社會都有貢獻，未來要認定自己是代表國家的新力量，不僅只有代表民進黨，要做國家政府人民之間的橋樑；第二，要不忘初衷，專業問政，落實理想；第三，則是要與黨團共同合作，推動國家發展目標。

黨內人士說明，賴清德過去擔任民進黨團總幹事，經歷過「朝小野大」的國會痛苦時期，應立委要求也分享過去經驗，希望有助於「三黨不過半」新科立委汲取寶貴經驗。

賴清德今早在大批維安人員陪同下，出席在立法院舉辦的新科立委共識營，入場前與游錫堃、柯建銘向媒體揮手致意。（記者陳政宇攝）

賴清德今早在大批維安人員陪同下，出席在立法院舉辦的新科立委共識營，入場前與游錫堃、柯建銘向媒體揮手致意。（記者陳政宇攝）

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