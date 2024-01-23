寒流降雪亂交通！各地管制資訊一次看（不斷更新）

陽明山23日清晨開始降雪，追雪族蜂擁上山。圖為陽明山二子坪停車場。（記者王文麟攝）

2024/01/23 15:22

首次上稿 01/23 09:53

更新時間 01/23 15:22



黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年入冬後最強寒流襲台，今天（23日）、明天（24日）各地天氣非常寒冷，中央氣象署已發布低溫特報。以下是全台各地受降雪、路面結冰影響的最新交通資訊，供讀者參考。

《寒流發威！新北烏來山頭雪白驚豔 警方將視雪況管制交通》烏來區公所提醒路面可能結冰，警方在烏來區信福路120巷4K至7K處發現飄雪花及積雪，將視雪量及路面結冰狀況實施交通管制。

《不只拉拉山 桃園東眼山睽違8年也下雪了》海拔僅約1000公尺的東眼山國家森林遊樂區，睽違8年後再次降雪，為維護遊客安全，現場將機動採行車輛管制措施，僅開放加掛雪鏈車輛進入，其餘車輛將全數管制進入，敬請遊客步行入園。

《追雪族湧上陽明山！陽管處緊急公告：啟動交管、須掛雪鏈》台北市陽明山23日晨開始下雪，國家公園上午在臉書公告，表示北市府已啟動第一階段交通管制，進入管制點車輛必須加掛雪鏈，同時也提醒上山民眾注意安全。

《陽明山下雪 警方依三階段實施交通管制》因應陽明山地區降雪所帶來賞雪人車潮，台北市警局為防止路面結冰致生事故，將依下雪情形實施三階段交通管制。

《拉拉山下雪了！夜宿遊客興奮衝一波 玩雪飽覽銀白世界》桃園市復興區拉拉山23日凌晨4點多降下今年入冬以來第一場雪，而且從中巴陵以上山區都降雪，從巴陵派出所往上開始管制，未安裝鐵鏈車輛不能上去。

《新竹縣尖石後山下雪！那羅即起交管 新光等4校停課》新竹縣尖石鄉災害應變中心23日清晨發布緊急消息，強調今天早上6點起，橫山警分局協助在竹60線5K處（那羅文化園區）及60-1線與竹60線交叉口進行管制、禁止入山。

《合歡山下雪啦！積雪4公分 台14甲昆陽至大禹嶺限掛雪鍊》南投仁愛鄉合歡山開始積雪，公路局22日晚間實施預警性封閉，23日晨在降雪後也展開鏟雪作業，並於早上8點開放通行，不過昆陽至大禹嶺（29Ｋ至41.5Ｋ）限加掛雪鍊通行。

《宜蘭太平山下雪地面宛如鋪上白地毯 入園車輛大排長龍》宜蘭縣太平山國家森林遊樂區23日凌晨3點開始下雪，上午6點半開放入園，園區持續下雪，大批遊客蜂擁而上，園區售票口等候入園的車輛大排長龍。

《台7甲中橫宜蘭支線南山到勝光段結冰 車輛限掛雪鍊才能通行》宜蘭縣境的台7甲線30到50公里，即中橫宜蘭支線南山到勝光路段，23日上午7點到明天上午7點時段，車輛必須加掛雪鍊才能通行，且交通部公路局不排除實施預警性封路。

《雪落下的聲音！睽違8年 三峽北大清肺農場白雪紛飛》三峽警分局表示，目前因為車流不多，一旦車潮湧現，員警將在有木里佛山寺入口處設置交管哨，管制上山車流，檢查是否加裝雪鍊，也避免造成交通壅塞的狀況產生。

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