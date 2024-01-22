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國民黨團總召人選 趙少康「戰鬥藍」支持賴士葆

趙少康認為，賴士葆比較適合擔任黨團總召。（圖由趙少康辦公室提供）

趙少康認為，賴士葆比較適合擔任黨團總召。（圖由趙少康辦公室提供）

2024/01/22 20:41

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今日拍板由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣組成「韓江配」搭檔參選立法院正副院長，立法院國民黨團總召人選成為下一個焦點，前中廣董事長趙少康今日受訪直言，7連霸的立委賴士葆比較適合擔任黨團總召。

趙少康指出，以立法院的運作而言，黨團總召可說是朝野政黨協商攻防的總指揮，必須熟稔議事規則、善用各種協商技巧，尤其在野黨團總召面對行政部門與執政黨的各種軟硬兼施，必須不卑不亢，堅守立場。

趙少康表示，國民黨今年有許多新進的區域和不分區立委當選，在國會其實面臨實質的世代交替，雖然有年輕立委帶頭衝，還是需要熟悉議事運作的老鳥穩定軍心，才能跟「萬年總召」柯建銘周旋。

趙少康強調，國民黨必須體認，目前立院席次52+2（無黨），畢竟還是不穩定的多數，黨中央和每一位立委都要守好這52+2票，這次立院正副龍頭選舉，必須讓票票入匭，未來在各項法案、預算案以及人事案上，更必須集中火力打團體戰，才能充分展現戰力，形成一股沛然莫之能禦的力量，捍衛民眾的權益。

趙少康也提到，面對民眾黨挾關鍵少數要在藍綠間左右逢源，也是國民黨在立法院的另一項挑戰。身為國會第一大黨，未來必須展現強大的監督能力，並能揭弊興利，證明國民黨已經脫胎換骨，值得人民信賴。

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