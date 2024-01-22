國民黨大黨鞭賴士葆呼聲高 黨中央尊重黨團自主

黨內人士盤點，目前已有7連霸的賴士葆擔任總召呼聲最高。（資料照）

2024/01/22 20:39

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委傅崐萁原宣布角逐立院龍頭，今卻戲劇性退出改支持不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣組成的「韓江配」，有藍委認為傅會改投入黨鞭選舉，不過，黨內人士盤點，目前已有7連霸的賴士葆呼聲最高，賴也說：「一定會去登記參選總召」。據了解，黨中央已明確表達立場，不會干預或介入黨團總召選舉，將尊重黨團自主。

國民黨今日在中央黨部舉行第11屆新科立法委員座談會，傅崐萁會前接受媒體聯訪時，仍稱國民黨別放棄「假投票」的民主制度，信誓旦旦爭取參選立院龍頭，提及自己能讓「藍白」合作，且宮廷派跟實戰派的想法都可以並進等，並在會議開始前逐一與藍委們寒暄，被外界解讀為積極拉票。

但座談會開始後，據與會者轉述，傅崐萁在多名立委表達意見以後，當場牽起韓國瑜、江啟臣的手喊：「政治的一時的，兄弟是永遠的，國民黨團結才有未來，支持『韓江配』」，並高呼韓國瑜凍蒜、江啟臣凍蒜，在場立委們即以掌聲通過支持「韓江配」，並沒有進行「假投票」。

會後黨主席朱立倫還與韓國瑜、江啟臣、傅崐萁一起到媒體中心手牽手，讓媒體合照，4人並逐一發表團結談話，展現藍營團結氣勢。

有藍委指出，朱立倫在傅崐萁表態支持「韓江配」後表示，新科立委較多，可徵詢熟悉議事規則的傅崐萁，對付民進黨「萬年總召」柯建銘，此話被解讀為傅崐萁可能登記參選黨團總召。

不過，黨內人士盤點，目前已有7連霸的賴士葆積極爭取黨團總召（大黨鞭），李彥秀也被點名，賴士葆資深又有人和，中部以北藍委大多都支持賴，可說已獲得多數選票，選情相對樂觀。

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