印度75週年國慶 駐台代表：民主為和平基石 肯定台灣選舉

印度共和紀念日酒會，印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav，後排中）表示，在全球選舉年的2024年，我們見證台灣選舉成就。（記者方賓照攝）

2024/01/22 20:09

〔記者楊堯茹／台北報導〕印度將於26日歡慶國慶日，台灣則在今晚在台北舉行慶祝酒會。印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）表示，印度施行憲法75週年，深厚民主基礎為印度人民自豪，在全球選舉年的2024年，我們見證台灣選舉成就，政權和平交接更是民主強韌性與成熟度的體現，誠摯地恭喜新當選的台灣領袖以及他們的成就。

印度在台辦事處今晚在台北君悅酒店舉行國慶酒會，外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥、立法院秘書長林志嘉等政要，以及電電工會理事長李詩欽、力積電董事長黃崇仁等商業領袖出席，現場傳統四大舞蹈表演、寶萊塢舞蹈輪番上演。

葉達夫致詞時表示，印度於1950年1月26日正式施行憲法，多年以來，基礎深厚的民主體制與實踐、健全與永續的經濟發展，以及於科學和科技的傑出貢獻，印度在國際扮演和平碁石角色的國家。

他強調，我們見證了最近台灣的選舉成就，政權順利和平地交接是民主強韌性及成熟度的展現，我誠摯地恭喜新當選的台灣領袖及他們的成就。台印因堅持民主價值的承諾而團結一心，最堅實的緊密合作能讓彼此秉持共享的原則向前發展。

「台灣是印度的真朋友」，葉達夫感性表示，幾個月前，我看到許多印度和台灣的朋友一起參與排燈節慶祝活動，我感到無比感動，這特別要感謝外交部長吳釗燮和政次田中光，在歷史古蹟台北賓館特別舉辦歡慶活動，一直以來給予在台印度僑民許多溫暖。

他進一步表示，印度與台灣的夥伴關係也建構於強健的產業互利互補性，雙邊貿易額至2022年已來到109億美元，台灣多家大型廠商更是受惠於印度的製造獎勵政策；除此之外，目前有超過3000名在台印度學生，其中多數攻讀各種工程領域碩博士課程，希望雙邊更持續深化各領域合作與願景。

這天印度北方省（Uttar Pradesh）阿尤德亞（Ayodhya）正好舉辦盛事羅摩神廟開光儀式。吳釗燮致詞時代表台灣政府送上祝賀之意，並表示印度在印太地區將扮演更重要角色，期盼雙邊在科技、醫療，教育等領域深化合作，共創雙贏。

吳釗燮進一步指出，台灣與印度將在民主夥伴情誼的基礎上，打造更具韌性的供應鏈與合作關係。

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