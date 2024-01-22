北市商圈推廣預算偏重東區、大巨蛋 議員質疑比例過高

議會財建委員會，左起議員汪志冰、顏若芳、洪婉臻。（資料照）

2024/01/22 20:25

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市商業處今年編列2400餘萬，供北市商圈輔導推廣使用，但東區商圈600萬與大巨蛋活絡商圈計畫245萬，合計共845萬，近推廣預算的3分之1。對此，多位議員今在議會財建委員會關注商圈預算分配問題，質疑東區商圈獲得預算比例過高。議員顏若芳表示，「你們（商業處）的關愛眼神就是因為新聞熱點」；每一年重複活動，究竟效益如何？商業處高振源處長坦言，商圈活動有大有小，並非所有商圈都做的「到位」。

高振源表示，商圈活動會有專家學者陪同輔導，活動前中後都會做適當陪同，並非所有商圈都做「到位」，這是商業處一直長期努力的地方。顏若芳回應，並非東區商圈不用救，東區也是需要，但「你們的關愛眼神就是因為新聞熱點」，還有其他商圈也需要關注。會中其他議員也紛紛提出選區內商圈，也需要輔導商圈預算。

大巨蛋人潮引導活絡商圈計畫預算245萬，顏若芳認為「大巨蛋根本不需要商圈活絡」。議員汪志冰也質疑，大巨蛋百貨公司裡要開14家餐廳，大巨蛋「為何還要另外再編錢」。高振源表示，剛開始還是希望引導旁邊的商圈，希望把人潮引導到店家，而不是熱絡大巨蛋本身。

議員秦慧珠提到，前市長柯文哲任內請里長成立東區商圈協會，接著每年都在東區投入非常多預算。東區因大巨蛋帶起來買氣，東區輔導方案可以取消，或是減少預算；東區佔據了3分之1，幾十個商圈分2400多萬，東區商圈就佔800餘萬。秦慧珠強調，制度必須檢討，否則太不公平。

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