民眾黨若保送韓國瑜當立法院長 柯建銘：未來受制中共可能性很高

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2024/01/22 19:31

〔記者謝君臨／台北報導〕第11屆立法院將於2月揭開序幕，有關新任國會正、副院長選舉，立法院民進黨團總召柯建銘今（22）日重申，民進黨團會推出現任正、副院長游錫堃、蔡其昌的「堃昌配」，這點毋庸置疑；反觀國民黨將推出準立委韓國瑜角逐國會龍頭，受制於中共的可能性很高，「到時哪個國家要訪問，中共可能都會下指導棋。」

面對新國會藍綠白三黨不過半，柯建銘指出，民眾黨若票投自家，就是在保送韓國瑜當院長，藍白合作變成國會的恥辱，最後烙印在他們自己臉上，這是國會沉淪的開始，完全在民眾黨的一念之間；民進黨團會推出「堃昌配」，這點無庸置疑，游錫堃既然排名不分區立委名單中的政治組第一，理當就是未來的院長。

談及民眾黨提出國會改革訴求，柯建銘批評，民眾黨準立委黃國昌太急於出手，私設刑堂敗象已露，例如他提到聽證調查權，「聽證和調查是不一樣的」，至於利益衝突是非常嚴肅的法令，不是單靠規範就可以。另外，立法院的經費預算公開透明，經費稽核委員會都有在審查，所以黃國昌完全是劃錯線。

柯建銘指出，從過去的萬年國代、國會全面改選，一路走到「國會五法」，國會改革就是民進黨的DNA，「這是長期以來我們在做的，怎麼會變成你在主導，好像是你提出來的題目」，國會議長需要考慮適格性，因為是國家的顏面，需要進行國會外交，尊重各黨團的提案。

柯建銘強調，民進黨團有自己的原則，不會乞求，除非民眾黨團起義來歸，這是替他們開一扇門，假如大家都走自己的路，就是保送韓國瑜在第二輪投票過關，最後成為史上最低得票率的院長，同時也是最不適格、最沒有期待性的院長；民眾黨若要配合，就是跟著國民黨沉淪。

柯建銘也說，立法院長不是在做國會改革，而是要保持中立主持議事，任務只有國會外交、主持院會和朝野協商，不可能指導各黨團要提出什麼法案，在游錫堃擔任院長任內，總共有來自79個國家、299個訪問團計3400多人來過，這是非常了不起的成就，立法院長的角色和功能，應該要從這個角度看待。

對於黃國昌批評立法院被柯建銘左右操控的時代已經結束，還說游錫堃發言的高度比柯建銘還高。柯建銘表示，他和游院長的關係非常好，不必見縫插針，大家各司其職，未來一定是團結的民進黨，共同對抗分裂的在野黨；並反批黃國昌過去用作秀、抹黑和收割的方式，想要製造聲量，那個時代已經結束。

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