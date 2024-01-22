寒流來襲陽明山有望下雪 蔣萬安：車輛須加裝雪鏈

寒流來襲，台北市長蔣萬安特別到萬華社福中心，視察因應低溫開設避寒所整備情形。（記者林正堃攝）

2024/01/22 18:45

〔記者何玉華／台北報導〕中央氣象署今（22）日發布低溫特報，寒流將影響北市至24日，平地局部地區低溫可下探8度以下，海拔高於1000公尺山區有降雪發生機會，台北市長蔣萬安下午前往萬華社福中心視察因應低溫開設避寒所整備情形，提供街友相關物資、盥洗、過夜，蔣萬安表示，社會局也出動14個老人服務中心啟動對獨居長輩、弱勢族群的關懷訪視，提醒長輩使用瓦斯、暖氣要特別注意安全，警察局也會注意山區狀況，適時地做交通管制。

蔣萬安表示，社會局自上週四（18日）起，陸續啟動街友及獨居長者低溫關懷服務，依街友需求提供禦寒物資，並加強宣導避寒機制；另結合警察局及公園處、車站等場館單位，勸導街友接受安置或於避寒所開設期間入住；另針對位於陽明山公園的陽明教養院加強防寒措施。

社會局即日起至24日在萬華及台北車站周圍開設2處避寒所，備妥禦寒物資，蔣萬安今天下午前往視察；同時社會局也啟動提醒獨居長者防寒措施，由14家老人服務中心社工員、志工及獨居長者民間認養單位人力，全面性提供本市列冊關懷的8760名獨居長者電話問安及關懷訪視等服務方式，確認長輩安全並提醒低溫注意事項，即時掌握獨居長者的身心狀況及提供所需之保暖物資等相關資源協助。

由於陽明山有下雪的機會，陽明教養院已備妥相關防寒措施，包含第一線照顧人員隨時注意溫度變化，為服務對象添加保暖衣物，並開啟暖氣空調，確認油料足以度過寒流期間；對於較高齡或體弱的服務對象，由院內護理人員加強觀察健康狀態，以免低溫影響健康；備妥4日份的防災糧食、飲水，避免交通中斷影響運補；公務車輛加掛雪鍊，必要時接駁同仁上下班，以維持照顧服務正常推展。

蔣萬安在受訪時也特別提到，陽明山可能下雪，會吸引不少市民想前往觀雪，務必要注意自身安全，警方也做好相關因應機制，除了必須有仰德大道通行證外，從管制點到觀雪點路段要求車輛加裝雪鏈，避免車輛的滑移，並隨時視降雪情況，進行分階段管制。

寒流來襲，台北市長蔣萬安特別到萬華社福中心，視察因應低溫開設避寒所整備情形，並發送物資給需要的民眾。（記者林正堃攝）

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