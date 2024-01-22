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郭璽否認是尹乃菁口中的「軍火商」 求償300萬下月2日宣判

郭璽否認是尹乃菁口中所稱的「軍火商」，決定求償300萬元；北院定2月2日宣判。（資料照）

郭璽否認是尹乃菁口中所稱的「軍火商」，決定求償300萬元；北院定2月2日宣判。（資料照）

2024/01/22 18:55

〔記者溫于德／台北報導〕前海軍顧問郭璽，指媒體人尹乃菁公開稱他的新華荷公司代理直布羅陀公司（GL）得標取得台船潛艦技術顧問合約，還指他是「軍火商」，與事實不符，決定向尹女求償300萬元。台北地院審理本案今辯論終結，定2月2日宣判。

郭璽今未到庭，其律師說明，郭對於被影射為尹清楓命案的關係人這件事，已隱忍30年，後來經檢方對郭處分不起訴，卻又因潛艦國造一事被惡意指為「軍火商」，因此盼能透過提告由法院還郭一個公道。

尹乃菁的律師則強調，郭璽確實牽涉台船潛艦國造案，且評論員也都指郭是「軍火商」；律師也說，尹的言論中肯、與事實相符，且可受公評，應受言論自由保障，何況，「軍火商」並非負面，郭的行為也確實為「軍火商」。

尹的律師進一步提及，從他案指控郭璽、新華荷公司的訴訟中，可知該契約金額為452萬元美金，並已收受200萬多元的美金，足見有從中獲利；至於郭璽則承認有受海軍委託尋找商源，自然屬於軍火商。

郭的律師立刻反駁稱，郭璽、新華荷並非軍火商，外界卻故意醜化，且原告提出的證據是服務契約，並非承攬標案的契約。

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