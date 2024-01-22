林佳龍溫暖外送「等兩個人咖啡」 感謝玉山觀測員堅守崗位

林佳龍今天特別請託過去的幕僚溫暖外送，將「等兩個人咖啡」送到玉山，並寫卡片謝謝玉山站同仁，在海拔3858公尺的高山上堅守崗位守護山友、守護台灣，提醒他們注意保暖、保重身體。（林佳龍提供）

2024/01/22 18:43

〔記者陳昀／台北報導〕各地氣溫將持續下探，過去玉山氣象觀測站沒有暖氣，曾任交通部長的總統府秘書長林佳龍2021年請幕僚採購暖氣送上玉山時，曾被邀請未來要一起喝咖啡、欣賞台灣山巒之美，林佳龍今天特別請託過去的幕僚溫暖外送，將「等兩個人咖啡」送到玉山，並寫卡片謝謝玉山站同仁，在海拔3858公尺的高山上堅守崗位守護山友、守護台灣，提醒他們注意保暖、保重身體。

林佳龍在臉書發文表示，2021年的霸王級寒流影響全台，當時的氣象局長鄭明典提到玉山站沒有暖氣，觀測員在零下14度的環境中，等於在冰櫃工作，他也即請幕僚採購暖爐送到山上，當時觀測員也邀請他和鄭局長，未來一定要到玉山和他們喝咖啡，欣賞台灣山巒的美麗。

林佳龍說，慶幸這份情誼，沒有因為他的職務轉換而有所改變，在鄭明典的創意和提議下，發展出「等兩個人咖啡」，林佳龍所創辦的光合基金會也決定延續這份溫暖，與南投青農創立的咖啡莊園合作推出咖啡禮盒，正好寒流來襲，他也希望能把這份溫暖再次送上玉山。

林佳龍也感謝過去他在交通部辦公室的幕僚，因為知道下次玉山運補時間已經是過年後，特別在私人休假的登山行程自告奮勇當起溫暖外送員，林佳龍也特別寫上卡片謝謝玉山站的同仁，在海拔3858公尺的高山上堅守崗位，守護山友，守護台灣。氣象署長程家平也留言致謝林佳龍的鼓舞，讓玉山站長期在崗位上的同仁貢獻自己心力的決心，一起守護台灣。

「等兩個人咖啡」是鄭明典在擔任氣象局長時，玉山觀測站同仁為感謝林佳龍送上暖爐，提議邀請他們兩人上山喝咖啡，但到原定上山當天，林佳龍已離開交通部、鄭明典也無法上山，玉山北峰氣象站觀測員拍了兩張椅子卻無人的窗景照片，鄭明典再轉貼到臉書上，標題就是「等兩個人的咖啡」。

林佳龍今天特別請託過去的幕僚溫暖外送，將「等兩個人咖啡」送到玉山，並寫卡片謝謝玉山站同仁，在海拔3858公尺的高山上堅守崗位守護山友、守護台灣，提醒他們注意保暖、保重身體。（林佳龍提供）

林佳龍今天特別請託過去的幕僚溫暖外送，將「等兩個人咖啡」送到玉山，並寫卡片謝謝玉山站同仁，在海拔3858公尺的高山上堅守崗位守護山友、守護台灣，提醒他們注意保暖、保重身體。（林佳龍提供）

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