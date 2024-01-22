逾5成寄養家庭父母55歲以上 家扶邀年輕家庭加入

家扶基金會今舉辦「寄養家庭招募」記者會，指出每年平均仍有2200位以上兒少需要寄養安置，邀請大家加入寄養家庭行列。（記者陳嘉怡攝）

2024/01/22 18:25

〔記者陳嘉怡／台北報導〕寄養家庭逐漸高齡化，55歲以上的寄養家庭父母佔比超過5成。家扶基金會表示，寄養家庭是安置受虐或失家兒最溫暖的避風港，2至12歲寄養兒童約佔7成，這年紀正是孩子最需要同伴的階段，邀請45歲以下的年輕家庭加入寄養家庭行列，若家中正好有年齡相仿的子女，還能與寄養兒童共伴成長。

家扶基金會社會資源處主任蔡雯瑾表示，依衛福部統計，2022年曾提供寄養家庭服務的寄養父母年齡逾55歲約占5成以上，45歲以下則約1成左右，且有逐漸高齡化現象。雖然若從每年新增核准的寄養家庭來看，45歲以下是所有年齡層中最多、約三成，但因為年輕家庭較容易因為生子、工作等原因退出寄養家庭行列，流動率也較其他年齡層高。

蔡雯瑾也指出，2至6歲的寄養兒少佔最多約38%、其次是6至12歲約32%，由於2至12歲正是孩子最需要同伴的階段，期待更多年輕父母加入寄養家庭行列，讓有相仿學齡子女共伴成長。

投入寄養家庭服務已12年的楊昀學表示，女兒從小和寄養童一起生活，印象深刻是一位越南籍寄養童結案返家時，反而將自己最心愛的娃娃送給女兒，讓女兒珍藏至今；女兒現在已17歲，因爲從小與寄養童一起長大，看見社會中弱勢孩童的需求，也進而對醫學及社會領域產生興趣。

另一個寄養家庭媽媽吳佩雯則提到，她曾照顧過一位對學習和語言有障礙寄養童長達7年，整理抽屜時發現對方留下一封信，看到孩子用盡所有學會的字句表達，甚至寫下「我回家後會再打電話回家」，讓她感動不已。

家扶基金會周大堯執行長表示，在少子化趨勢下，每年平均仍有2200位以上兒少需要寄養安置，期待能有700戶家庭加入寄養家庭行列，陪伴需要的孩子短暫走過這段人生旅程；只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有足夠空間，都歡迎加入寄養家庭招募。

有語言及學習障礙的寄養童在返家前，偷偷將感謝信藏在抽屜，信上一字一句盡是對寄養家庭的感謝和愛。 （家扶基金會提供）

寄養家庭爸爸楊昀學表示，一位越南籍寄養童結案返家時，反而將自己最心愛的娃娃送給女兒，讓女兒珍藏至今。（家扶基金會提供）

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