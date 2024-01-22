為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

明年分科首考數乙 補教評今年數B近3年最難還出整人題

補教老師解創智（右）評析今年數B近3年最難，還出整人題，但認為明年分科測驗復考數乙，明年數B難度會下降。（記者林曉雲攝）

補教老師解創智（右）評析今年數B近3年最難，還出整人題，但認為明年分科測驗復考數乙，明年數B難度會下降。（記者林曉雲攝）

2024/01/22 13:33

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測首節考數學B，補教老師解創智表示，今年數B是近3年最難考，數B考生擅長「圓椎截痕和單點透視法」都沒有考，考出來的試題多對數A考生有利，還出「整人題」看穿就秒答、看不穿只能慢慢算，因此估五標下降，不過明年分科測驗首度復考數乙，可預測數B難度會因此下降。

解創智表示，今年數B計算量比過往增加，填充最後一題最難寫，考生恐因忽略而漏算，今年是108課綱第3年大考，數B第一次未考出圓椎截痕，反而是手寫題考出六面體截痕，是考生易忽略處，數B重閱讀理解，題幹比較長，今年整份題目出的像數學考卷，但是否適合數B考生？

補教老師魏上智表舉例示，排列組合題較難，第16題對數A考生有利，第12題對數B考生則不太友善，容易漏算數據而答錯，多選第9題是陷阱題，選項4和5設下陷阱，考生不夠細心易選錯；另多選第7題雖是要考生回答正確選項，但較好的答題技巧是要刪掉錯的。

不過，數B仍有簡單題，魏上智表示，最簡單的題目是多選第8題，要代一些數據進去就可以推測，蠻簡單的。

解創智也解析，第11題時事題碳排放總量是考幾何平均概念，課本上有相似的例子，難度應該還好；而第14題國中生就會做，只是文字敘述有設下陷阱，難度不高但要細心答題。

今天天氣冷，部分自然組考生直接放棄到考數B，解創智認為放棄考數B的原因未必是天氣，可能是昨天的國文或英文考不好，乾脆直接放棄第3天考試，對5標浮動不太會有影響。

解創智表示，數B的目的多是鼓勵學生不要放棄數學，與數A不同，質疑填充第13題是在整考生？看穿的就可以答的很快，用一遍舉證乘法就可解題，看不穿的就要慢慢算，四則運算要操作5遍，還要防算錯，較好的數B考法宜是考觀念就用舉證方式問，考計算就直接考計算。

補教老師解創智認為選填第13題是「整人題」，考生看穿就可以速解題，看不穿的就要慢慢算，還要防算錯，不符數B教學目的。（記者林曉雲翻攝）

補教老師解創智認為選填第13題是「整人題」，考生看穿就可以速解題，看不穿的就要慢慢算，還要防算錯，不符數B教學目的。（記者林曉雲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學學測首節考數B 全中教：考數學的實用性
2024/01/22 13:27

大學學測首節考數B 全中教：考數學的實用性
題目生活化計算壓力小 學測數B考碳排放、射擊遊戲
2024/01/22 12:43

題目生活化計算壓力小 學測數B考碳排放、射擊遊戲

除舊換新就靠這檔！全國電子破盤狂歡
學測數學B考題複雜 高雄學生吶喊「超難！」
2024/01/22 12:30

學測數學B考題複雜 高雄學生吶喊「超難！」
學測最後一天首節考數B 全教會：數A數B入題符合真實情境
2024/01/22 12:10

學測最後一天首節考數B 全教會：數A數B入題符合真實情境

Global Mall 新春福袋抽巴黎、日本遊
學測國綜考國片 國寫「標籤」貼近生活／補教肯定台灣素材考題占一半 估分數較去年上升
2024/01/22 05:30

學測國綜考國片 國寫「標籤」貼近生活／補教肯定台灣素材考題占一半 估分數較去年上升
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播