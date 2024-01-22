明年分科首考數乙 補教評今年數B近3年最難還出整人題

補教老師解創智（右）評析今年數B近3年最難，還出整人題，但認為明年分科測驗復考數乙，明年數B難度會下降。（記者林曉雲攝）

2024/01/22 13:33

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測首節考數學B，補教老師解創智表示，今年數B是近3年最難考，數B考生擅長「圓椎截痕和單點透視法」都沒有考，考出來的試題多對數A考生有利，還出「整人題」看穿就秒答、看不穿只能慢慢算，因此估五標下降，不過明年分科測驗首度復考數乙，可預測數B難度會因此下降。

解創智表示，今年數B計算量比過往增加，填充最後一題最難寫，考生恐因忽略而漏算，今年是108課綱第3年大考，數B第一次未考出圓椎截痕，反而是手寫題考出六面體截痕，是考生易忽略處，數B重閱讀理解，題幹比較長，今年整份題目出的像數學考卷，但是否適合數B考生？

補教老師魏上智表舉例示，排列組合題較難，第16題對數A考生有利，第12題對數B考生則不太友善，容易漏算數據而答錯，多選第9題是陷阱題，選項4和5設下陷阱，考生不夠細心易選錯；另多選第7題雖是要考生回答正確選項，但較好的答題技巧是要刪掉錯的。

不過，數B仍有簡單題，魏上智表示，最簡單的題目是多選第8題，要代一些數據進去就可以推測，蠻簡單的。

解創智也解析，第11題時事題碳排放總量是考幾何平均概念，課本上有相似的例子，難度應該還好；而第14題國中生就會做，只是文字敘述有設下陷阱，難度不高但要細心答題。

今天天氣冷，部分自然組考生直接放棄到考數B，解創智認為放棄考數B的原因未必是天氣，可能是昨天的國文或英文考不好，乾脆直接放棄第3天考試，對5標浮動不太會有影響。

解創智表示，數B的目的多是鼓勵學生不要放棄數學，與數A不同，質疑填充第13題是在整考生？看穿的就可以答的很快，用一遍舉證乘法就可解題，看不穿的就要慢慢算，四則運算要操作5遍，還要防算錯，較好的數B考法宜是考觀念就用舉證方式問，考計算就直接考計算。

補教老師解創智認為選填第13題是「整人題」，考生看穿就可以速解題，看不穿的就要慢慢算，還要防算錯，不符數B教學目的。（記者林曉雲翻攝）

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