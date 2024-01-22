北市啟動低溫關懷機制 蔣萬安將視察整備情形

台北市長蔣萬安表示，社會局已經啟動低溫關懷機制，他下午將前往萬華社福中心視察整備情形。（記者方賓照攝）

2024/01/22 13:19

〔記者何玉華／台北報導〕寒流今（22）日南下，氣象署今上午10點42分擴大低溫特報，今至週三（24日）寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，台北市已有陽明山國小決定寒假課後照顧班、幼兒園課後留園，明、後兩天放低溫假；台北市長蔣萬安今（22）表示，確保學童、家長以及老師的安全為最優先的考量，若家長有上班需求，學校會提供協助，兼顧孩童的安全以及家庭需求；另社會局也啟動關懷機制，下午他將前往萬華社福中心視察因應低溫開設避寒所整備情形。

蔣萬安表示，陽明山國小依照作業辦法明、後兩天放低溫假，向教育局備查，並將於29、30兩天補課；最重要的是希望能確保學童、家長以及老師的安全為最優先的考量；接下來兩天的低溫，希望學校都能夠做審慎的評估，掌握狀況，如果有需求就依照作業辦法，向教育局提出備查，市府會以安全最優先考量以外，也會考量兼顧家長若有上班需求，跟學校溝通做好兼顧孩童安全及家庭需求。

蔣萬安也提到，2016年1月的「霸王級寒流」，陽明山下雪，積雪影響通勤，考量到孩童還有家長接送上下學的狀況跟可能遭遇到的困難，才會依「天然災害停止上班及上課作業辦法」放低溫假，今年循例辦理，最重要的是會做整體的評估，由學校來掌握狀況以及實際的需求。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第三條，只有風災、水災、地震、土石流等天然災害屬於停班課範圍；但同辦法第八條補充，若其他天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災疑慮須撤離或疏散時，縣市首長也可發布停止上班及上課。

另一方面，蔣萬安也提醒民眾在寒流來的時候使用瓦斯、熱水器等，要特別注意室內的通風，如果有感受頭暈、嘔吐的狀況，千萬要趕快開窗通風以外即刻撥打119尋求協助。社會局也啟動對獨居老人、長輩、弱勢族群的關懷機制，對街友開放收容所來避寒，下午他將前往萬華社福中心視察因應低溫開設避寒所整備情形。

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