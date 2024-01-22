壓力大？李四川自嘲頭髮像韓國瑜 蔣萬安讚李短髮有型

台北市長蔣萬安被問到副手李四川自嘲說頭髮越來越像韓國瑜時，反讚美李四川短髮有型，還說要問問李四川的理髮師是誰？（記者方賓照攝）

2024/01/22 12:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市第3位副市長人選遲未出爐，台北市副市長李四川日前在臉書分享一組他分別與前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安對話的兩張照片，自嘲「頭髮越來越像韓市長」，讓外界覺得是否工作壓力大，蔣萬安今（22）早被問到此事，心情不錯的笑稱李四川髮量還蠻多的，剪短蠻有型的，「我來問問他的理髮師是誰？」

各界關切台北市第3位副市長人選，甚至猜測是否會與李四川可能出戰新北市下一屆市長的動向有關？蔣萬安早上出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式前被問到此事時，再次強調，相關的人事一定都是做一個整體的評估跟考量，確定就會跟大家報告。

至於李四川日前貼出他與韓國瑜、蔣萬安的合影對照，自嘲「頭髮越來越像韓市長」，讓外界覺得李四川可能壓力大；蔣萬安聞言說「還好吧！」覺得李四川的髮量還是蠻多的，有時候看到李四川剪短是還蠻有型的，且顯得年輕，還說要「問問他的理髮師是誰？」

至於新北市長侯友宜面臨罷免，蔣萬安表示，跟侯友宜一直都保持有非常密切的聯繫跟合作，也會給他加油；雙北本來就是一日共同生活圈，加上有北北基桃4市的溝通平台，雙方過去在交通、居住、教育、文化各個方面都有非常多的合作，會持續保持密切的關係。而侯友宜在新北市服務超過10年，對於新北市的付出得到市民的肯定。

台北市副市長李四川日前在臉書分享一組他分別與前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安對話的兩張照片，自嘲「頭髮越來越像韓市長」。（圖擷取自李四川臉書）

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