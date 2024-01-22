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首頁　>　臺北市

移民署門禁管制出現漏洞 街友躲廁所睡一晚

移民署。（記者王冠仁翻攝）

移民署。（記者王冠仁翻攝）

2024/01/22 13:15

首次上稿：12:03
更新時間：13:15（新增移民署回應）

〔記者王冠仁／台北報導〕今天有媒體報導，移民署門禁管制出現漏洞，有一名男子潛入移民署遊蕩，甚至在辦公室內過夜，行徑相當誇張。對此，知情人士透露，該名男子其實是經常上門借廁所的街友，該名街友當天疑似「喝茫」，並在下午進入台北市服務站借廁所後，將自己反鎖在廁所隔間內睡一晚，直到隔天早上才被保全人員發現轟出去。

據了解，去年11月某週五下午，該名街友進入台北市廣州街上的移民署台北市服務站，由於他過去經常上門借廁所，現場工作人員都知道他是「熟面孔」，基於為民服務的立場，也都讓他借廁所。

但是當天該名街友疑似「喝茫」，進入廁所後將自己反鎖在廁所隔間內呼呼大睡，其餘工作人員因為忙於公務，也沒注意到他，他就這樣誤打誤撞在台北市服務站內睡了一晚，直到隔天早上保全人員發現他居然出現在台北市服務站辦公室區域，隨即將他轟出去。

一名移民署官員指出，移民署本部與台北市服務站的駐地都位於廣州街，且兩處相連，但署本部與台北市服務站之間的連通門有門禁管制，沒有磁扣無法開啟。平時有許多外籍人士、留學生會前來台北市服務站洽公，人潮不少，該名街友應該是趁著大家忙碌之際躲進廁所，且沒有前往其他樓層，還變相「受困」在台北市服務站內。

對此，移民署今天回應表示，此事是發生在去年11月3日。當天下午近3時，該街友進入台北市服務站1樓的身障廁所後將自己反鎖在內，保全人員隔天早上7時許發現後請他離去，為求慎重，北區事務大隊事後調閱相關監視器畫面，發現該街友滯留服務站期間，人都在廁所內。

移民署強調，署本部辦公區域為管制區域，進出均有門禁管制，該街友此次並未進入署本部。為確確保廳舍安全，未來將持續加強大樓巡邏，台北市服務站也會請同仁加強巡視公共區域，下班時檢視公共區域及廁所，以防不明人士滯留。

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