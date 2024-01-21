北市去年近6千輛單車遭拖吊 停管處︰檢討停放空間再考量劃車格

台灣大學周邊大學里人行道也常有學生違規停放腳踏車影響交通。（照片為大學里里長吳沛璇提供）

2024/01/21 17:19

〔記者蔡思培／台北報導〕行人地獄議題引關注，台灣大學周邊的大學里人行道常有學生違停腳踏車影響交通。北市去年有5849輛腳踏車被拖吊，但領回率僅67%，因為北市僅有2處腳踏車保管場，若想領回腳踏車還要繳交保管費用，部分民眾認為保管費超過腳踏車的價值放棄領回。停管處表示，北市已有14個腳踏車加強拖吊區，未來會了解腳踏車違停嚴重的區域是否是腳踏車停放空間不足，再考量劃設停車格讓民眾合法停放。

目前北市有14個加強拖吊區，除大學里周邊巷弄，還包括捷運大安站、古亭站等地點，多設於捷運站周邊。停管處分析，部分民眾習慣騎乘腳踏車轉乘捷運，因此捷運站周邊違停狀況也較嚴重，近幾年已在捷運站周邊廣設YouBike站點，鼓勵民眾改騎YouBike合法停放，解決違停亂象，若警方發現腳踏車違停也會直接拖吊。

台灣大學周邊雖有眾多YouBike站點，但台大校園範圍大、校內腳踏車停放區也多，學生們多習慣自行購買腳踏車在校內活動，中午時段更會騎腳踏車至校外用餐。靠近台大側門的大學里在上課時段常停滿用餐學生的腳踏車，就連標線行人行道也可見腳踏車違停，影響行人通行。里長吳沛璇說，腳踏車常橫向停在標線行人行道上變成障礙物，常需幫忙同學挪移腳踏車，以免人行道阻塞。

而腳踏車拖吊後，車主如何取回也是另一問題所在，停管處表示，北市僅有龍門、撫遠兩處腳踏車保管場，且腳踏車不像汽機車有車牌，拖吊後也不易聯繫車主取回，只能事先向民眾多強宣導不要違規停車。以往領回率約有8至9成，但自2019年起要收取每半日25元的拖吊保管費後，有些民眾可能認為保管費已超過腳踏車價值放棄繳費領回，去年取回率僅剩67%。腳踏車拖吊後停管處將依程序公告3個月，若仍沒人領回，將送由環保局當廢棄物處理。

北市議員曾獻瑩調閱資料發現，北市去年有5849輛腳踏車被拖吊，但領回腳踏車還要繳交保管費用，去年僅3948輛腳踏車被領回；北市標線型人行道也常有汽機車違停，去年開出4.3萬張罰單，市府針對行人路權維護、停車問題解決要持續努力。

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