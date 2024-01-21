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補教批學測考題「讓學生被羞辱」 網嗆︰108課綱精神不是死背

今年大學學測自然科出現新穎的題型，補教老師團隊認為缺乏參考題可供考生練習，恐會讓學生嚇到，嚴重打擊信心，導致「老師被打臉，學生被羞辱」的情況。（記者林曉雲攝）

今年大學學測自然科出現新穎的題型，補教老師團隊認為缺乏參考題可供考生練習，恐會讓學生嚇到，嚴重打擊信心，導致「老師被打臉，學生被羞辱」的情況。（記者林曉雲攝）

2024/01/21 17:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕113學年度大學學測昨（20）日登場，首日第2節考自然科，其中第40到43題出了一系列捕蠅草的題組，為108課綱命題首度出現的探究實作類考題。對此，補教老師認為，學生幾乎沒練習過這樣的題目，擔心會讓「老師被打臉，學生被羞辱」，不料該言論反遭大批網友抨擊，直言108課綱的初衷本來就不是讓學生只會死背。

113學年度學測自然科出現一系列與捕蠅草有關的創新題組，需要考生寫出實驗之設計、假設、推論及結論。針對這樣開放式的新穎考題，讓生物補教老師游夏認為，過去從沒出現這樣的考題，恐會讓學生嚇到，嚴重打擊信心，導致「老師被打臉，學生被羞辱」的情況，因此建議大考中心應多提供類似題型的參考試題，讓考生有更多的練習機會。

該言論一出，引起許多教師和網友熱議，「其實只是填空，是有多難？」、「考試不是給學生老師刷成就感的」、「都出一樣題目的老師才是瀆職吧XD」、「培養思辯能力才是應該要前進的方向！」、「學測除了測學生外，也測老師的教學能力」、「自己不會教，就要大考中心不准考科學方法？」、「教育本來就該訓練學生解決問題的能力，尤其是面對未知問題！」、「108課綱裡自然科的一大變革就是探究與實作？這就是探究與實作在教的東西啊」。

更有不少網友狠酸「補教業」的教育方式，「補習班生氣代表事情做對了」、「覺得被羞辱的不是學生，是補教業者」、「最喜歡填鴨式教育的人就是補習班老師」、「譯：為什麼不從考古題裡出，這樣我很難教（混）」、「第一次看到補習班說我被打臉不開心啦！第一次看到教育還要配合補習班的」、「這種題型就是要淘汰補習班這種，只會做考古題的教育方式吧？看來真的是改的好啊！」

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