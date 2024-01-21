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選完才敢講！蔡壁如爆柯文哲變成競選障礙「面紙文宣一包都發不出去」

蔡壁如昨（19）日接受網路節目《哏傳媒》專訪自曝選前面對選戰時的困境，她坦言，總統藍白合分裂後，印有民眾黨總統、副總統候選人的面紙文宣在選區內「一包都發不出去」，也讓幹部們面臨到「柯文哲變成障礙」的問題。（資料照）

蔡壁如昨（19）日接受網路節目《哏傳媒》專訪自曝選前面對選戰時的困境，她坦言，總統藍白合分裂後，印有民眾黨總統、副總統候選人的面紙文宣在選區內「一包都發不出去」，也讓幹部們面臨到「柯文哲變成障礙」的問題。（資料照）

2024/01/21 07:25

〔記者林哲遠／台北報導〕2024總統、立委大選落幕，民眾黨前立委蔡壁如在台中市長盧秀燕的全力支援下，征戰台中市第一選區，最終僅以7210票之差輸給民進黨立委蔡其昌。蔡壁如19日接受網路節目《哏傳媒》專訪自曝選前面對選戰時的困境，她坦言，總統藍白合分裂後，印有民眾黨總統、副總統候選人的面紙文宣在選區內「一包都發不出去」，也讓幹部們面臨到「柯文哲變成障礙」的問題。

蔡壁如透露，她在這次立委選戰中遇到的最大困擾是，當總統大選藍白合正式破局後，她在掃街發文宣時，若衛生紙的文宣上只有印她的照片就沒問題，當文宣上有民眾黨總統候選人、副總統候選人時，「不知道為什麼，好像因為在黨部發不完，就把整批的文宣衛生紙往她的競選總部送，志工就把那些拿去發，可是卻一包都發不出去」。

她解釋，衛生紙正面是她與柯文哲，背面只有她，更有民眾看到後直接擋住柯文哲的照片開嗆「這個就不用說了」，並直言只會支持蔡壁如。

蔡壁如坦言：「我大概有感受到，但我不會去跟柯文哲講，後來每個幹部都知道把文宣倒過來發送，翻到只有我的那面，民眾才願意拿，但我想那些民眾拿回去應該會很生氣。」

「總統、副總統候選人的文宣面紙都發不出去，畢竟幹部們很希望我能選上。」蔡壁如直言，柯文哲變成障礙，現在講他會不高興，柯粉也會不高興，不過這就是所有幹部會面臨的問題。她強調，自己的志工大多數都是柯粉，他們也很努力地將文宣包進去，想幫助柯一把。

蔡壁如回憶，選前她在站路口時喊出「立委1號蔡壁如、總統1號柯文哲」，還會被路人瞪，最終她只好偷渡，改成說「1月13日，投1號」。主持人追問，柯文哲對選戰有加分效果嗎？她則說，柯粉本來就喜歡柯文哲，也會投給她；反觀國民黨支持者想投給她時，看到柯就會思考分裂投票的問題。

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