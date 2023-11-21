批暫緩記點配套不足 行人零死亡推動聯盟：交通部開公聽會

行人零死亡推動聯盟說，暫緩違規記點配套仍不足，交通部應召開交通安全公聽會、規劃完整配套措施、訂定明確改善期程。圖為9日到立法院抗議。（資料照）

2023/11/21 21:03

〔記者丁奕／台北報導〕暫緩違停記點吵不停，交通部11月15日重新預告修正將免除路口、公車站附近臨停記點，直到明年6月改善道路規劃。行人零死亡推動聯盟今（21）日說，暫緩違規記點配套仍不足，交通部應召開交通安全公聽會、規劃完整配套措施、訂定明確改善期程。

計程車今年多次抗議違停記點影響生記，交通部先放寬記點措施，但行人團體反對後，再度收緊改為併排停車、逆向停車仍要記點，僅「交叉路口、公車站」違規上下客貨，以及在騎樓違規停車免記點。

行人零死亡推動聯盟說，交通部依訴求在新版修正草案中將「併排停車」與「逆向停車」恢復記點，對此聯盟予以肯定。然而，在一開始的修正案中，為何會出現取消如此重大違規記點的內容？交通部重新制定此次修正草案時，為何依然沒有讓弱勢用路人相關團體參與討論？在各界極力要求下，為何還是沒有公告任何相關改善期程與配套措施的詳細規劃？

聯盟今天提出三大訴求：交通部應規劃完整配套措施，透過工程與教育實質改善交通問題；應訂定明確改善期程，供大眾檢視與監督；應召開交通安全公聽會，邀請各類用路人及民間團體共同討論違規記點等相關法規。

聯盟代表陳愷寧說，明年6月前暫緩，並不是一個有強制力的說法，目前只是口頭承諾，現在先修法取消，會不會修法改回來還不確定，希望交通部能有時間表，告訴大家具體改善時程。

被問到此時提出要求，是否代表反對暫緩違停記點？陳愷寧說，「我們沒有反對，只是可以討論」，交通部不應與職業駕駛密會而做出這種決定，應該盡快召開公聽會，請機車、行人、親子、自行車、輪椅族、身障者一同參與討論。

聯盟指出，職業駕駛的需求必須從「工程」解決，例如要求四大超商設立時提供充足卸貨區域，不能讓司機自負違停處罰、讓民眾自負車禍風險；及檢討過寬的車道寬度，規劃停車格與臨停區域，讓駕駛人有上下客貨的空間。

聯盟說，還要從「教育」著手，輔導民眾勿在路口轉角等危險位置攔車。呼籲交通部正視交通違規根本問題，勿以執法取代工程教育，造成用路人互相對立，治標不治本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法