新北停車不易 明年210處紅線改繪黃線

考量民眾臨停需求，新北市交通局檢討紅線改繪成黃線，預計明年2月完成210處。（記者許倬勛攝）

2023/11/21 20:22

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市都會區停車不易，新北市府交通局檢討黃線路段開放臨時停車，方便民眾在短暫時間上下車及接送，目前已陸續完成逾60處路段的紅線改繪成黃線；交通局說，持續盤點路寬25公尺以上的路段列為優先改善處，預計在明年2月完成至少210處的紅線改繪成黃線路段。

交通局長鍾鳴時指出，新北都會區停車不易，許多駕駛人反映只是臨時停車3、5分鐘而已，但到處都是禁止停車的紅線路段，臨時接送非常不方便，更擔心紅線違停被檢舉開罰，市府考量民意需求，今年在捷運等大眾運輸場站附近、醫院及學校周邊、計程車違規熱點與臨停需求較高的路段，檢討紅線調整，已陸續完成逾60處路段的紅線改繪黃線。

交通管制工程科長林昭賢說，劃設黃線路段需優先考量行車安全，再依使用需求來檢討，除了外側車道的寬度需達5公尺以上，還需避開路口、公車停靠區及消防栓等法定禁止臨時停車地點，交通局也會針對交通量大及臨停需求特殊的地點評估全日或時段性的臨時停車，兼顧道路通行安全及臨停需求。

交通局提醒，黃線路段在每天上午7點至晚上8點禁止停車，若在上述時段內臨時停車，上、下乘客或裝卸物品，駕駛人必須保持可隨時因應突發狀況或緊急駛離的狀態。

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