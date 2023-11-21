重機爭取上國道 高公局：無地方政府贊成

高公局副局長彭煥儒。（記者丁奕攝）

2023/11/21 19:43

〔記者丁奕／台北報導〕重機團體今天（21日）上午舉行記者會，提出開放大型重機上國道等三大訴求。對此，高公局副局長彭煥儒說，不僅民意反對，也沒有地方政府願意贊成重機上國道，各界還是要先溝通、凝聚共識，「還沒到整個開放的時機」。

台灣摩托車友協會祕書長劉成謙今早說，針對重機仍不能上國道，交通部有三大理由，一是檢核結果不佳，但重機的檢核結果都優於自小客車，到底要到什麼程度才理想？第二是要地方政府同意，但交通部是主管機關為何推給地方政府？第三是民調有6成反對，但為何基本通行權益要通過民調解決？

高公局下午舉行例行記者會，媒體關注重機上國道議題。彭煥儒指出，當初法律通過後，即請高公局評估，高公局也做民意調查、安全檢核，也會問地方政府，若地方政府同意的話就先試辦，但無縣市政府贊成。民意調查也做了10次，變動不大，都是6成反對、3成支持有條件開放、1成支持無條件開放。

彭煥儒說，會詢問地方政府，是因為國道事故需要消防、員警、醫護人力，這些要先協調好。至於縣市政府是全面反對試辦重機上國道嗎？彭煥儒坦言，縣市政府分兩塊，「一塊是說他不贊成，一塊是說可以去找其他縣市國道去做」，跟反對也沒什麼兩樣。

彭煥儒指出，此外，重機在檢核時縱向、橫向的車距表現水準不佳，且兩次檢核差異不大。高公局說，重機檢核在某些路段的表現的確優於小客車，但綜合評估來看，在保持行車安全距離與間隔仍有不足。兩次檢核時間分別為2017-2018年、2020-2021年。

有重機車友質疑高公局對於重機上國道「於法有據」宣導不力，彭煥儒指出，從來不會故意說沒法源，550c.c.以上本來就有法源依據，但民調也反對、縣市政府也反對，重點還是要社會先有共識比較好，高公局絕對是持續做溝通。

重機團體今天的訴求還包含要依照車身大小停車，開放大型重機停機車格。交通部官員說，目前已有重機團體跟地方政府在討論試辦方案，但方案還未定案，交通部將參考地方政府試辦成果。

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