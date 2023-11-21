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北市火鍋店女老闆霸凌員工「掌摑罵下賤」 勞動局長：不能接受

火鍋店老闆店內甩員工巴掌。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

火鍋店老闆店內甩員工巴掌。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

2023/11/21 18:48

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市松山區某家知名火鍋店傳呼巴掌霸凌事件，有民眾看到店內女員工被老闆娘打巴掌，引發網路熱議。台北市勞動局局長高寶華回應，「不能接受」。勞動局表示，本案已派員訪查，雖然當事人不承認有職場霸凌，勞動局仍認定違反規定，要求店家改善。

台北市松山區某家知名火鍋店驚傳霸凌事件，一名網友昨天（20日）晚間在臉書社團「爆料公社二社」發文並公布影片，疑似是火鍋店女老闆連續搧女員工3次巴掌，另一則影片則看見該老闆朝女員工辱罵「下賤」、「發什麼呆啊你」、「真他X自以為是」等語。

對此，勞動局局長高寶華表示，這是非常明顯的職場霸凌，他們不能接受。高寶華指出，雖然本案沒有申訴，本案依舊派員前往了解。

勞動局指出，火鍋店雇主與員工均不承認有職場霸凌，但勞動局仍認定違反規定，要求店家通知改善。勞檢處主秘康水順表示，稽查發現，雇主未依「職業安全衛生設施規規定」提出暴力預防措施，已要求1個月內改善，屆期未改將處3到15萬元罰鍰。

台北市市議員徐立信認為勞動局對該案並沒有更深入的作為。高寶華回應，當事員工沒有申訴意願，勞動局還是要尊重她的想法，未來還會針對該店進行勞動檢查。

火鍋店老闆在街上辱罵員工。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

火鍋店老闆在街上辱罵員工。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

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