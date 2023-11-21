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社子島居民參加區徵可獲利逾2千萬 陳政忠：市府應充分溝通

陳政忠籲地政局加速溝通。（翻攝自台北市議會影音）

陳政忠籲地政局加速溝通。（翻攝自台北市議會影音）

2023/11/21 18:12

〔記者陳奕劭／台北報導〕社子島開發區段徵收計畫仍卡在內政部審議，主因是內政部與北市府對剔除區段徵收原則看法不同。台北市議員陳政忠表示，若社子島居民參加區段徵收共可獲利2218萬元。他認為，無論蔣市長選擇什麼方案，應讓當地居民了解有這些權益。地政局回應，拆遷費用、租金等是地政局與住戶重點溝通的內容。

陳政忠質詢表示，內政部審議目前停滯不前，問題癥結在於「剔除區段徵收」的條件與數量，尤其內政部明確主張「持分徵收」，反對市府主張的「所有權人及面積過半」及「面積達500平方米」的條件。

陳政忠認為，無論北市府採用哪些方案，對當地居民的影響與權益損失應該完整說明，讓居民充分瞭解，以免未來發生重大影響，而產生爭議。台北市地政局局長陳信良表示，社子島全島參與區段徵收才是真正的公平，但現實審議狀況遇到文資保存與不同方案的訴求，才有方案調整。

陳政忠分析，若居民參加區段徵收可獲得配售房屋價差約1825萬元、拆遷補償費121萬元、人口搬遷費約20萬元、房租津貼約252萬元，總計可獲利2218萬元，若居民不參與區段徵收將相對損失2218萬元權益。他建議地政局應充分溝通，讓居民充分了解。

陳信良回應，專案住宅是供居民安置，財務不可諱言有議員說的情況，拆遷費用、租金等是地政局與住戶重點溝通的內容。陳政忠呼籲，請地政局讓當地居民知道權益受損的部分，台北市府應加速開發，拒絕因為剔除問題拖延開發進度。

陳政忠指，剔除區民眾不參與區徵預計受損2218萬元。（陳政忠辦公室提供）

陳政忠指，剔除區民眾不參與區徵預計受損2218萬元。（陳政忠辦公室提供）

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