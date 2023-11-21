達美、大韓航空聯營合作 從首爾轉機赴美只需等45分鐘

達美航空、大韓航空自聯營合作經營越洋航班，今（21）日雙方在台舉辦說明會，歡迎旅客搭乘大韓航空前往首爾轉機至北美。（記者丁奕攝）

2023/11/21 17:42

〔記者丁奕／台北報導〕達美航空目前未直飛台灣，但其與大韓航空自2018年起以Joint Venture（JV）聯營合作經營越洋航班，今日雙方在台舉辦說明會，歡迎旅客搭乘大韓航空前往首爾轉機至北美，最短轉機時間只需45分鐘。

達美航空表示，達美與大韓航空自2018年5月開始成聯營合作夥伴，透過雙方聯營越太平洋市場，航點涵蓋亞洲80個航點、美洲290個航點，帶給旅客更方便快速的轉機體驗。

大韓航空目前每週飛航台灣21班，首爾－台北（桃機）每天兩班、釜山－台北每天一班。達美航空指出，歡迎台灣旅客透過大韓航空前往首爾仁川機場透過雙方聯營航班轉機前往北美13個航點。

達美航空表示，在雙方合作之下，行李可直接送至最終目的地，不必重新入關安檢，且轉機時間僅需45分鐘，旅客還可使用兩家航空公司的貴賓室服務。

大韓航空指出，越太平航線以A380執飛，頭等艙12席、商務艙94席、經濟艙301席，為航空公司中座位數最少的，讓每位旅客在長程航線中有更大空間。

達美航空則以A350執飛越大西洋航線，共306個座位，4艙等，包含達美至臻商務艙32席、達美尊尚客艙48席、達美優悅經濟艙36席，經濟艙190席。

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