友善店家區域分配不均、家數逐年遞減 北市將提高誘因

台北市商業處今於台北市財建委員會針對友善店家盤整進行專案報告。（記者楊心慧攝）

2023/11/21 17:06

〔記者楊心慧／台北報導〕為營造友善購物環境，台北市商業處從2016年起招募提供Free WiFi、性別友善等15項服務的友善店家，至今已有771家業者加入，台北市議員卻發現，友善店家在各行政區分配不均，甚至各項目的友善店家逐年下降，如無障礙友善店家從2021年275家，今年剩264家、哺乳友善店家從2021年146家，今年剩135家，質疑宣傳不力、態度消極，要求具體提出改善方案。

台北商業處長高振源回應，台北市友善店家最多是大安區119家，大同、萬華區目前105家、98家，至於最差的是南港、文山、內湖、信義區，明年目標每區超過50家；由於先前是由商區組織招募，信義區較低是因沒有商圈組織，商業處有檢討被動的問題，未來將主動從GOOGLE找出評價高的店家，並主動邀請店家。

產發局長陳俊安補充回應，明年度來申請補助的廠商中，針對友善店家可以給予加分或優先考慮的方式提高誘因，也會建議商業處明年在執行計畫時，調整預算結構，讓某些預算可實質回饋到參與店家。

台北市商業處今於台北市財建委員會針對友善店家盤整進行專案報告，台北市友善店家共有771家，包含提供免費生理用品、營造性別友善環境、店內可供輪椅通行、設置哺（集）乳空間、店家提供全素食/蛋奶素餐點、提供自行車停置或收納空間、新增網站日韓語言等，並輔導店家參與培育課程及獎勵補助，瞭解執行方向及改善方案，提升店家永續發展作為。

不過台北市議員張文潔質疑，各行政區的友善店家分配不均，最差的是南港、文山、內湖、信義區，但信義區商圈廊帶大，友善店家卻不多，質疑商業處未有積極作為，要求加強宣傳。

議員林亮君認為，業者不願參與友善店家，是因誘因不足，且應跨局處結合資源，如觀傳局的台北旅遊網、文化局的文化小旅行，如台北市有日韓語言的友善店家，可結合觀傳局針對外國旅客推廣，疫情期間重創各大商圈，國門開放後更應善用跨局處資源。

議員洪婉臻發現友善店家招募條件這3年來完全沒變，代表商業處根本不重視政策，且各項目的友善店家逐年下降，以無障礙友善店家為例，2021年275家、2022年266家、2023年264家；哺乳友善店家2021年146家、2022年137家、2023年135家，友善店家應逐年增加，卻越來越差，應去了解店家面臨到何種問題，如是否為硬體改善需過多成本，導致意願不大，應要有改善方案。

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