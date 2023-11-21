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首頁　>　臺北市

台北一選區泛藍整合卡關 侯漢廷開直播突遭張斯綱亂入

侯漢廷開直播談泛藍整合進度，張斯綱突然加入直播，雙方說好由助理另約時間。（翻攝自侯漢廷臉書）

侯漢廷開直播談泛藍整合進度，張斯綱突然加入直播，雙方說好由助理另約時間。（翻攝自侯漢廷臉書）

2023/11/21 16:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕2024大選昨（20日）開放登記參選，台北市立委第一選區泛藍陣營仍舊面臨分裂，新黨參選人侯漢廷與國民黨參選人張斯綱還未能整合。侯漢廷今開直播談整合進度，不料張斯綱突然亂入，雙方敲定明天坐下來談，詳細時間則由助理協調。

侯漢廷今中午於臉書直播表示，自己主張透過民調整合出最強在野候選人，也希望能跟張斯綱公開面談，但未獲正面回應；他說，10月14日時，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示希望不比民調，要求他直接退讓，這讓他不能接受。

直播末段，侯漢廷表示要直接前往張斯綱研究室拜訪，豈料張斯綱看見直播後就直接在他門口等候。侯漢廷邀約明日上午10點公開對談，但張斯綱表示國民黨有安排會議，得另外挑時間，雙方表示彼此不是敵人、下架民進黨是共識，約定由助理另敲時間後結束直播。

張斯綱受訪表示，23日上午10點國民黨參選人集體到選委會登記之後他就不能退選，不然會遭黨紀處分，會交由助理與對方另約時間；侯漢廷強調，雙方一定要公開會面，自己有信心是最強在野候選人，不過給整合保留一點善意，把登記時間壓在24日下午。

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