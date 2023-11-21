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賴清德陪8立委參選人聯合登記 喊「賴蕭配」在台中衝破90萬票

賴清德陪8立委參選人聯合登記，喊出賴蕭配在台中衝破90萬票。（記者蘇孟娟攝）

賴清德陪8立委參選人聯合登記，喊出賴蕭配在台中衝破90萬票。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/21 16:03

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕民進黨總統參選人賴清德今日上午與副手蕭美琴完成總統登記後，第一個行程下午趕到台中陪8名民進黨立委參選人聯合登記，賴清德指出，今早他與「戰貓」蕭美琴完成總統選舉登記，兩人並共同承諾要帶領台灣在民主道路上持續壯大，未來也會持續建設大台中、投資中台灣，讓台中市成為宜居宜業的典範城市；賴清德喊話，請台中鄉親支持「賴蕭配」在台中得票衝破90萬票，讓台中立委選舉打支全壘打、8席全上，政黨票投民進黨讓不分區立委得票數第一，國會過半。

眾人高喊「建設台中，守護台灣」，還安排賴清德及8位立委參選人拿著球棒象徵「紅不讓」，足見賴清德對台中市的重視。

賴清德說，台中是中台灣的火車頭，盼未來結合8席國會立委力量，不僅建設大台中，更投資中台灣，他強調，在中央政府協助下台商回流進台中是現在進行式，未來會持續建設台中、投資中台灣，讓台中市成為宜居宜業的典範城市，撐起中台灣產業佈局，更跟台灣其地地區產業共同合作，達到企業立足台灣、佈局全球、行銷全世界，將打造台灣成「經濟日不落國」。

賴清德說，今早他已跟「戰貓」蕭美琴完成登記，兩人共同承諾會帶領台灣在民主道路上持續壯大，籲台中鄉親全力支持「賴蕭配」，讓兩人得票數突破90萬票，更讓「8席全上、台中更棒」。

賴清德還說，民進黨公布不分區立委名單是以跨黨派、跨世代及跨領域的精神下提名優秀候選人，只有一個目標，盼結合台灣社會優秀人才、凝聚更大的民主力量、共同承擔台灣的重責大任，也請大家政黨票投民進黨，讓民進黨不分區立委得票也第一，讓民進黨執政、國會過半，讓台灣更有力量在往前道路上持續壯大。

賴清德陪8立委參選人聯合登記，喊出賴蕭配在台中衝破90萬票。（記者蘇孟娟攝）

賴清德陪8立委參選人聯合登記，喊出賴蕭配在台中衝破90萬票。（記者蘇孟娟攝）

民進黨總統參選人賴清德陪同中市8位立委參選人登記。（記者蘇金鳳攝）

民進黨總統參選人賴清德陪同中市8位立委參選人登記。（記者蘇金鳳攝）

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