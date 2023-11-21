消費者權益報導獎揭曉 自由時報獲特優

112年消費者權益報導獎，自由時報以「只想買原價—催生黃牛條款紀實」獲即時報導獎特優。（記者劉信德攝）

2023/11/21 15:45

〔記者劉力仁／台北報導〕112年度消費者權益新聞報導獎今日揭獎，自由時報以「只想買原價—催生黃牛條款紀實」，榮獲平面及網路文字類即時報導獎「特優」。

本報今年3月獨家報導，民眾在「公共政策網路參與平台」連署「屠牛」及提倡演唱會實名制，一天內上萬人響應連署，並採訪消費者、演唱會主辦單位、消基會等對於杜絕黃牛亂象的建議，試圖找出公平購票的解方。報導刊出後，文化部火速回應研擬「文化創意產業發展法」修法，催生出「黃牛條款」嚴懲用外掛程式購買票券並加重罰鍰，是台灣首次針對藝文票券黃牛立法。

記者陳嘉怡表示，多數人認為只要粉絲不買黃牛票，黃牛自然而然會消失。但事實上，現在的黃牛會利用搶票機器人等方式大量橫掃票券並高價轉售，連透過正規管道購票、只想要買原價的消費者也連帶受影響，很高興報導刊出後獲各界重視，並促使文化部迅速修法。

記者凌美雪則表示，很謝謝藝文消費開始受到關注，大家可以發現這篇報導很有多記者參與，就能感受到報社對每一則新聞，都從各方面追蹤力求提供最詳實及全面的報導。

自由時報以「只想買原價—催生黃牛條款紀實」，榮獲平面及網路文字類即時報導獎「特優」。報導團隊為陳嘉怡、凌美雪、凃盈如、鍾麗華、謝君臨、黃良傑、楊丞彧、陽昕翰、 廖俐惠。

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112年消費者權益報導獎，自由時報記者陳嘉怡（右）、凌美雪（左）等人，以「只想買原價—催生黃牛條款紀實」獲即時報導獎特優。（記者劉信德攝）

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