周玉蔻稱黃國昌硬上女學生「可受評」 遭黃求償百萬「逾越意見表達」

周玉蔻發文稱黃國昌「硬上女學生」，被黃求償百萬。（資料照）

2023/11/21 15:46

〔記者溫于德／台北報導〕資深媒體人周玉蔻，6月間在臉書發文指前立委黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」，被黃反批惡意捏造、下流，遭求償100萬元並刪除文章、刊登判決主文。台北地院稍早開庭，周透過律師強調言論屬可受評之事、是意見表達，但黃的律師指她的言論完全逾越意見表達範圍。

民眾黨主席柯文哲先前接受「館長」陳之漢直播專訪，針對司改議題時提到「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」。

後來，周玉蔻於6月13日上臉書發文稱：「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」

黃國昌也在臉書回應：「網友傳訊告訴我周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭。惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。」黃近期遞狀向周求償100萬元並刪除文章、刊登判決主文。

北院稍早開庭，周的律師主張，邱毅於2015年、2016年就曾爆料黃國昌師生戀，也稱黃是「亂神」而非「戰神」，並經媒體詢問相關議題，這些都可以作為言論的評信基礎，可證明黃有師生戀。

周的律師進一步指出，黃國昌擔任過立委，曾經是時代力量的黨主席，自願進入公領域；而周玉蔻的言論是針對可受公評之事進行意見表達，且黃身為「法務部長人選」，其人品及人格應受到檢視，加上黃曾為大學教授，若與女學生發展戀情，涉及大學教學倫理。

黃國昌的律師反駁，周玉蔻的言論屬陳述不實事實，並非意見表達，且貼文提到「教室被他硬上的女學生，會不會開記者會控訴部長」，已完全逾越意見表達範圍。

黃國昌的律師更指出，邱毅8年前指控師生戀時，黃國昌當下已清楚否認從未利用老師權勢與女學生發生關係，兩人是在女學生畢業後交往，且當時媒體報導內容也僅討論是否有師生戀，周玉蔻的貼文卻藉著Me Too風潮，指控黃國昌涉性騷、強制猥褻、強制性交，還只以8年前的新聞為證，卻未見向邱毅等人查證。

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