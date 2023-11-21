時力登記8名不分區 王婉瑜：真第三勢力估保3望5

時代力量今（21）日由黨主席王婉諭、立委邱顯智、立委陳椒華，共同率領8名不分區立委參選人登記參選。（記者李文馨攝）

2023/11/21 14:42

〔記者李文馨／台北報導〕2024大選登記第2天，時代力量黨主席王婉諭率領8名不分區立委至中選會登記參選。王婉諭表示，時代力量是現在真正的第三勢力，過去8年對進步價值堅持從未改變，對此次選舉預估保3席、望5席。

時代力量今（21）日由黨主席王婉諭、立委邱顯智、立委陳椒華，共同率領不分區立委參選人林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨，前往中選會登記參選。

王婉諭表示，時代力量推出的不分區候選人，不以政治明星為考量，沒有酬庸，沒有派系交換，也不需要向誰的爸爸媽媽、誰的岳父交代，沒有奉行黨意的橡皮圖章，更不可能出現柯文哲所稱「標價、投標」的情況。

王婉諭強調，時代力量是目前政壇唯一的第三勢力政黨，願意面對台灣問題，有實績，真正推動台灣改革的政黨，這次不分區立委，也會繼續回應台灣民眾對於居住與土地正義、勞動權益、交通改革以及從長照到安樂死、剷除黑金等議題的需求。

媒體詢問黃國昌的離開，是否影響選情。王婉諭強調，時力的價值與主張8年從未改變，外面也有許多徘徊、願意支持第三勢力的人，仍然認同時力的進步價值，「這幾天政黨捐款實際是增加的」，相信只要務實回應社會訴求，一定可以贏回人民的支持。

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