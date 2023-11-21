柯市府北流爛帳有解！ 1.9億爭議款墊付案初審通過 不向文化部興訟

北流1.9億爭議款墊付案，今（21日）議會初審通過。（記者甘孟霖攝）

2023/11/21 14:56

〔記者甘孟霖／台北報導〕爭論多時的台北流行音樂中心1.9億元爭議款墊付案，今（21日）獲台北市議會教育委員會通過，將送大會二讀，並附帶決議不主張向文化部興訟，且文化局須提供本案相關單位責任釐清報告等。對此，文化局長蔡詩萍表示，尊重議會決定。

由文化部委託北市府代辦的北流，因工程變更衍生額外設計監造及專案管理費用，廠商向市府提出履約爭議調解，於前朝柯文哲市府時期調解成立1.9億餘元，不過這筆金額的責任歸屬，文化部與市府雙方一直無共識，未免每月80萬元的利息，市府8月拍板編列墊付款送議會審議。

教委會今日再審此案，蔡詩萍指出，文化部11月再度來函，重申不會支應這筆款項，希望能先解決墊付款問題；新建工程處表示，會依據當初簽訂的代辦契約積極與文化部協商，但也強調不會貿然循司法途徑。

議員簡舒培表示，同意墊付款，但也應該釐清責任歸屬，究竟是什麼理由造成工程變更，文化局的報告沒有提及細節，難道是在幫前朝找理由？

議員何孟樺要求，文化局應把過去跟文化部的會議紀錄提供給委員會；議員許淑華說，支持通過墊付款案，不過應設立附帶決議，不向文化部提告，此外也認為政治責任還沒釐清，應提出報告。

教委會最終決議同意此案，但提出附帶決議，包含市府應積極向行政院爭取無償撥用北流房、地；應於明年循追加預算程序辦理，且不主張興訟；此外，應提供本案相關單位責任釐清，並以書面報告送教委會。

蔡詩萍會後受訪表示，市府尊重議會的決定，至於責任釐清報告，本會期結束之前會將書面報告呈交給委員會。

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