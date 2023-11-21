曝險少年行政輔導先行 司法院︰警方移送343件

司法院21日舉行例行者會。（記者吳政峰攝）

2023/11/21 14:30

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院21日舉行例行記者會，少年及家事廳廳長謝靜慧專題21日專題報告「2023兒童人權月暨少年事件處理法重要修法」時表示，7月施行的「曝險少年行政輔導先行制度」已漸發揮成效，截至9月，各縣市少年輔導委員會共接獲警察機關移送少年曝險行為事件343件，經評估後開案計246件，尚無請求少年法院處理事件。

謝靜慧說明，「曝險少年行政輔導先行制度」已漸發揮曝險少年保護輔導成效；另「少年事件移送前程序新制」亦積極進行整備，司法院持續與各機關研商完備新制、維護少年相關司法權益。

謝靜慧指出，為維護少年司法權益，保障健全自我成長發展，7月正式施行的「曝險少年行政輔導先行制度」，已逐步發揮保護輔導功能。依警政署統計數據顯示，截至9月，各縣市少年輔導委員會共計接獲警察機關移送少年曝險行為事件343件，經評估後開案計246件，尚無請求少年法院處理事件。

謝靜慧強調，有關「少年事件移送前程序新制」也將於明年1月施行，司法院已陸續與各機關召開聯繫會議，以完備新制上路前各項整備事項。司法院另與行政院共同召開「少年事件政策協商平台會議會前會」，就行政輔導先行制度施行情形、移送前程序新制施行前籌備事項、少年前案資料統計與研究、少年保護相關資訊取得與系統查詢及少年矯正教育專業化等議題，進行研商。

謝靜慧表示，司法院甫於17、18日舉辦「2023兒童人權月國際研討會」，邀請台、日學者專家，就兩國法制、實務運作及個案研討面向，展開對話交流，以精進落實兒童權利公約揭示維護兒少最佳利益意旨。

為使「精神衛生法專家參審制度」順利推動，謝靜慧說明，司法院將與衛福部協力辦理模擬法庭演練計劃，透過演練及意見交流，滾動式調整相關配套措施，以利新制進行，並完善保障嚴重病人健康及人身自由，與近用司法等相關權益。

此外，司法院發言人陳婷玉說明進司法院近一個月的業務，包括10月24日舉辦提升法院科技防逃成效行政聯繫會議，整合檢警資源，建構標準化流程；11月3日通過性別主流化實施計畫草案，推動性別平等措施、保障兒童司法近用權；11月8日推動行政訴訟調解新制，2件調解成立、舉辦工作坊；11月14日立院三讀民事訴訟法修正案，司法資源合理運用、提升審判效能；11月9日到12月3日舉辦2023司法影展，設立「劇集創作獎」 鼓勵優質司法影劇。

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