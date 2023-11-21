諷「賴蕭配」 國民黨︰蕭美琴像日本雅子妃 一入深宮成怨婦

民進黨總統候選人賴清德今（21）日偕同副總統候選人蕭美琴前往中選會登記參選，並與支持者一同高舉雙手呼口號預祝當選。 （記者劉信德攝）

2023/11/21 15:14

〔記者施曉光／台北報導〕前駐美代表蕭美琴與民進黨總統參選人賴清德搭檔參選明年總統大選，國民黨今日召開「民進黨虛無飄渺的外交成績？『賴蕭配』證實蔡英文垂簾聽政！」記者會，國民黨立委參選人游淑慧表示，身為女性從政人員，個人非常欣賞蕭美琴的能力，並指蕭是優秀的女性外交官，但她聯想到的是日本的雅子妃，「一入深宮成怨婦」，如果賴清德當選總統，蕭美琴將不再有發揮的空間。

游淑慧還說，「賴蕭配」這個人事案代表「三無」，也就是代表賴清德完全無步、無奈與無人，自從賴清德正式被提名為總統參選人後，外界就已傳聞「賴蕭配」，而且賴清德的口袋裡也從來沒有別人，因為民進黨沒有別的人才與步數，美國人與蔡英文都對賴清德不放心。

游淑慧表示，蕭美琴真能帶動賴清德的民調嗎？根據所有主流媒體對「賴蕭配」的民調，支持度都始終為35%，因為民進黨執政8年的包袱，就是卡住賴清德的那一座山。

國民黨新北市議員江怡臻則指出，賴清德原本競選口號是「信賴台灣」，但這幾天彷彿已經變成「信賴習近平」，因為賴清德天真的相信中國國家主席習近平否認有出兵攻台計劃，而且還拿習近平的話來批評國民黨，賴清德這麼相信習近平？賴是在打臉自己，還是打臉全世界？

江怡臻說，就算中國不會對台動武，美國防長都說拜習會談，不會改變美國武裝台灣的方向，更不用說經濟學人雜誌稱呼台灣是世界上最危險的地方，全世界都在為台灣緊張，最不緊張的就是賴清德。

國民黨副發言人賴苡任表示，「賴蕭配」就是蔡規賴隨的托孤名單，「蔡英文托孤，美國人監督」，而且在「賴蕭配」公布之後，民進黨的總統已經變成賴清德，副總統其實是蔡英文。

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