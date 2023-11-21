中國查帳1個月後郭僅現身3次 郭陣營︰是否登記要和柯文哲討論

鴻海集團創辦人、無黨籍總統參選人郭台銘1日至台北市選委會遞交連署書。（郭台銘辦公室提供）

2023/11/21 14:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國政府在上月22日對鴻海旗下富士康查帳，消息一出，鴻海創辦人、總統參選人郭台銘當天立刻取消所有行程，至今一個月來僅公開現身過「3次」，且通通拒絕媒體訪問；至於會不會登記參選？郭陣營仍表示，要和民眾黨柯文哲主席討論。

郭台銘雖然獨立參選總統、也遞交出103萬餘份民眾連署書，並經中選會審查通過90餘萬份，高分通過參選資格，但一路神隱，幾乎沒有任何競選行程，也從不親自說明他提出的政見內容，僅靠公關公司替他在臉書、YouTube上發布影片。

細數近一個月來郭台銘的公開現身行程，僅10月29日到新北市板橋慈惠宮參加「北台灣媽祖文化節」、11月1日到台北市選委會遞交連署書、11月2日到台北市葫蘆寺參加祈福活動，和柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜同台，一個月內僅僅「3次」公開活動，且通通不接受記者訪問。

郭台銘近日頻頻在自家接待柯文哲，郭陣營對外宣稱是朋友拜會、甚至以「柯文哲來請益統計學」等理由回覆外界疑慮，甚至公開表示，郭台銘何時登記「會和柯文哲好好商談」、「24日下午5點以前，任何結果都有可能發生」。

總統、副總統登記參選時間為20日到24日止，至今僅有民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴登記。

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