民眾黨不分區名單雙黃領銜 仍有中配列入

黨內人士證實，不分區立委女生第1名為競選總幹事黃珊珊。（資料照）

2023/11/21 14:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨今（21）日中午召開選舉決策委員會與中央委員會，拍板不分區立委名單。黨內人士證實，不分區立委男、女第1名分別為前立委黃國昌與競選總幹事黃珊珊，而雖然中國籍配偶、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯日前已經婉拒不分區立委邀請，但名單仍有列入具中國配偶身份的李貞秀。

對於不分區立委名單，民眾黨發言人李頂立僅表示，明日將舉行記者會公布民眾黨不分區立委的正式名單。

民眾黨日前估算不分區立委安全名單約為8席，據了解，目前前8名當中的女生有黃珊珊、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、台灣新住民黨黨主席麥玉珍、花蓮縣藥師公會理事長林憶君；男生有黃國昌、戰國策傳播集團董事長吳春城、台北市黨部主委林國成、媒體人張啟楷。

民眾黨不分區規劃採取「兩年任期制」，擬要求立委當滿兩年後辭職，由排名較後的人選依序遞補。若用兩年任期制計算，前16名未來都有機會遞補上立委。

名單第9名至16名中，女生組有曼都集團董事長賴淑芬、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、東吳大學政治系教授劉書彬、中國配偶李貞秀；男生組有資策會前處長洪毓祥、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、台中市議員陳清龍、台聯前立委許忠信。

其中蔡春綢是雲林北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏锝的胞姐，洪毓祥為高虹安在資策會任職時的直屬主管。

黨內人士指出，目前這份名單大致正確，但最後在與各方聯繫後，仍有可能微調。

至於民眾黨規劃推動「兩年任期制」，將安全名單擴大至16名，究竟該如何確保制度順暢運作，黨內人士透露，要求不分區立委候選人簽署切結書，確實是可能的方式，但至今尚未確定是否會採取此方法。

黨內人士證實，不分區立委男生第1名為前立委黃國昌。（資料照）

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