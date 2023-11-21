15日政黨協商有錄音？ 陳智菡曝：朱立倫要求關掉錄音筆

柯文哲競辦發言人陳智菡21日表示，15日政黨協商幕僚要離開會場前，是朱立倫要求要把錄音筆關掉，而馬英九辦公室由於是中立角色，希望能繼續錄音，不過朱立倫堅持要關錄音筆，所以最後結果是全部撤出、沒有錄音。 （資料照）

2023/11/21 13:23

〔記者黃靖媗／台北報導〕藍白合再度陷入僵局，傳出本月15日民眾黨總統參選人柯文哲與前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫的4人會談內容可能有錄音檔。柯文哲競辦發言人陳智菡今（21）日表示，當天幕僚要離開會場前，是朱立倫要求要把錄音筆關掉，而馬英九辦公室由於是中立角色，希望能繼續錄音，不過朱立倫堅持要關錄音筆，所以最後結果是全部撤出、沒有錄音。

陳智菡說，若真的有4人會談的錄音，不是有人偷錄，就是馬辦一方面告訴他們沒錄音，但其實有錄音，不過，陳也說，她稍早致電馬辦確認，馬辦稱當時的確沒有錄音。

針對有名嘴指出朱立倫明確講到正負3%，其實就是6%，陳智菡表示，她覺得非常混淆，朱立倫於18日透過官方line丟出「從來沒有所謂讓6%」的訊息，明確告訴大眾沒有所謂讓6%，若朱立倫是這樣說的，名嘴為何會說在會議中，朱立倫有強調6%這個數字，這點必須要釐清。

另一方面，陳智菡昨日於政論節目透露，「其實柯文哲本來想要就退了」。對此，陳智菡今日受訪解釋，昨日所講的「退」是指一定程度做了退讓，希望在野成功整合。

陳智菡說明，柯文哲願意退讓擔任侯友宜的副手，所以才會有15日的協議內容，但依照合約精神，柯文哲說的是若贏3%還是算自己輸。

陳智菡也指出，15日那天大家都看得很清楚，柯文哲已經明確地說，願意在誤差範圍內退讓，也就是說，讓3%的誤差範圍，其實柯當時已經有心要成全大局，希望大家共同合作、促成2024政黨輪替，而他也願意來擔任副手，只不過還是希望藉由比較公平的方式產出組合。

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