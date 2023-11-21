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算好良辰吉日！ 王閔生選和賴清德同天登記 盼翻轉艱困選區

台北市第8選區民進黨立委參選人王閔生今天前往北市選委會登記參選，帶著小朋友象徵年輕世代向前行。（記者楊心慧攝）

台北市第8選區民進黨立委參選人王閔生今天前往北市選委會登記參選，帶著小朋友象徵年輕世代向前行。（記者楊心慧攝）

2023/11/21 13:45

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第8選區民進黨立委參選人王閔生今天前往北市選委會登記參選，他特別挑好良辰吉日，選擇和民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴同天登記，王閔生還帶小朋友一起到現場，象徵年輕世代向前行，其中兒子也來助陣，現場相當熱鬧，王閔生受訪表示，他跑基層時聽到很多人對文山、南中正建設停滯不前感到失望，他喊話選民，希望讓年輕新世代進入國會、盼能夠翻轉艱困選區。

賴清德、蕭美琴今上午赴中選會完成登記，王閔生雖然是在北市選委會，和賴清德不同地方，但因有特別算過今天是良辰吉日，所以也選今天來登記，他帶小朋友們一起到現場，也代表跨世代將帶著國家繼續向前行，希望能夠翻轉艱困選區、順利進入國會。

王閔生表示，對手國民黨立委賴士葆已擔任立委超過20年，地方實力堅強，他深知這場選戰十分難打，但在跑基層的過程中，雖然很多民眾原本支持國民黨，但其實不少民眾反映這邊多年來，看不到什麼建設、停滯不前，地方都希望能有所改變。

王閔生過去在地方做了許多事情，像是2014年曾針對萬隆變電所地下化辦理10次協調會，最後成功爭取；中正、文山有不少文化資產，王閔生積極要求台北市文化局修繕，並要求規劃城南文化廊帶，他希望能活絡當地、振興經濟，讓地方更好。

王閔生坦言，此選區過去皆為深藍票倉，對他沒來說並不優勢，但他相信努力一定會有一些成果，他當選後也將努力推動各項建設，希望民眾能讓已擔任3屆議員、真正會做事、有實際政績的他，進入國會服務。

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