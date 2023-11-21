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首頁　>　臺北市

日本核災區「綠茶粉」驗出輻射 銷毀未流入市面

食藥署副署長林金富指出，此次驗出微量輻射的綠茶粉共2公斤，驗出劑量為每公斤3貝克，符合國內及日本每公斤不得超過100貝克標準。（資料照）

食藥署副署長林金富指出，此次驗出微量輻射的綠茶粉共2公斤，驗出劑量為每公斤3貝克，符合國內及日本每公斤不得超過100貝克標準。（資料照）

2023/11/21 12:11

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國去年開放日本核災區五縣市食品可進口台灣，衛福部食品藥物管理署今（21日）公布最新日本輸入食品輻射檢測結果，一批自日本核災區茨城進口的綠茶粉，被驗出銫-137殘留，每公斤3貝克，雖沒有超出法規標準，但食藥署仍依立法院決議對業者「道德勸說」，全數2公斤於邊境銷毀，未進入台灣。

衛福部去年2月21日起開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣市食品進口。根據食藥署統計，今年至今共檢出4件日本出口的食品有輻射殘留，最新驗到的一批綠茶粉，就是來自核災五縣市，不過相較於去年共檢出12件、其中有3件為來自核災區，件數大幅減少。

食藥署副署長林金富指出，此次驗出微量輻射的綠茶粉共2公斤，驗出劑量為每公斤3貝克，符合國內及日本每公斤不得超過100貝克標準。我國現行核判標準為銫-134與銫137總和限量為，每公斤飲料及包裝水10貝克、嬰兒食品及乳品50貝克、其他食品100貝克。

林金富說，茶類與菇類因為乾燥會有濃縮效果，對重金屬較有蓄積性，因此較常驗出微量輻射。他強調，用法規值來做判定較客觀，但立法院決議，只要有驗出就建議「道德勸說」業者退運或銷毀，業者也多配合。

今年前三批檢出微量輻射的品項分別為，6月17日自愛知縣進口的越桔萃取物、6月30日自鹿兒島進口的抹茶粉、10月5日自北海道進口的松茸，雖均未超出法規標準，但最後都是勸說業者，商品均退關或於邊境銷毀。

根據食藥署統計，自2011年3月15日至今年11月19日止，已累積總檢驗日本進口食品輻射殘留的批數達22萬0497批，其中252個樣本被檢驗出含微量輻射，全都沒有超出我國及日本標準。

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