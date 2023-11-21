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堅持只有「柯侯」沒有「侯柯」！柯文哲最快23日登記

柯競辦主任周榆修21日受訪表示，他昨日與江俊霆聊到未來立法院的生態，國會席次最大化也是當時會談的主要工作目標之一，民眾黨團隊會一本初衷幫忙。（資料照）

柯競辦主任周榆修21日受訪表示，他昨日與江俊霆聊到未來立法院的生態，國會席次最大化也是當時會談的主要工作目標之一，民眾黨團隊會一本初衷幫忙。（資料照）

2023/11/21 12:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕由於藍白合協商遲遲未有共識，但中選會登記參選的日子將於24日截止，時程相當緊迫。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡今（21）日受訪表示，競選總幹事黃珊珊預計於明日去領表，柯文哲擬於本週四或週五登記參選。

而外界關注民眾黨與國民黨的藍白合協商是否還有進展。昨日中午與國民黨副祕書長江俊霆見面的柯競辦主任周榆修今日受訪表示，他昨日與江俊霆聊到未來立法院的生態，國會席次最大化也是當時會談的主要工作目標之一，民眾黨團隊會一本初衷幫忙，總是方方面面有能夠幫得上忙的部分，總不能讓對手民進黨、新潮流在旁邊看笑話。

周榆修透露，他也特別跟江俊霆說，民眾黨的用意不是要讓國民黨參選夥伴們在黨紀上出狀況，這不是他們的本意。

至於江俊霆對此的態度，周榆修說，江也知道國會選舉是很重要的工作之一，但也表達國民黨在總統選舉上仍期待「侯柯配」，並認為要先談總統整合才有後續，但周強調，在民眾黨的立場，當然沒有侯柯配的選項，如果是「柯侯配」大家可以一起來努力。

被問到若國民黨堅持「侯柯配」，柯文哲就不可能幫藍營小雞站台？周榆修說，不會，國會部分他們一定努力幫在野陣營把席次衝到最大，合有兩種，合作的「合」與和平的「和」都要努力。

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