觀光署推「凰金遊程」認證 行程考量樂齡族牙口、體力

觀光署推廣凰金遊程認證，左起菲律賓網紅Gen、樂齡藝人周丹薇、觀光署副署長林信任、樂齡藝人譚艾珍、觀光署旅行業組組長湯文琦。（記者丁奕攝）

2023/11/21 12:06

〔記者丁奕／台北報導〕每個年齡層都有自己喜歡的旅遊體驗，而隨著全球高齡化，觀光署看好樂齡族旅遊潛力，推出「凰金Golden Years」旅遊新品牌，經過凰金遊程認證的遊程，會考量高齡族的牙口、體力設計行程。

觀光署副署長林信任表示，樂齡族是旅遊主力之一，國旅有約400億產值，國際旅客來台也有約600億產值，是1000億的大市場，尤其未來少子化、高齡化的趨勢，會導致樂齡旅遊越來越重要，近年已有8間旅行社、11條路線，明年會有更多旅行社加入，期待凰金遊程明年能增加10-20％的樂齡旅遊產值。

林信任指出，樂齡遊程的安排就是慢遊、慢玩，很多樂齡族參加一般的遊程就覺得太累、太趕，且吃得東西太硬，玩完比不玩還累。而凰金遊程可讓樂齡族玩得優雅、悠閒。

觀光署此次請來樂齡藝人周丹薇、譚艾珍及菲律賓網紅Gen拍攝宣傳影片，三人前往我國各景點，為凰金遊程拍攝宣傳影片。

譚艾珍前往宜蘭、花蓮遊玩，她說雖然她本身吃素，旦每到一間餐廳，都有專門的素食提供，國外吃素的朋友完全不用擔心，可以放心來台灣玩。尤其阿嬤最喜歡的就是重點旅遊，不用每個地方都沾一下，就是選擇一個地方深度旅遊。

周丹薇指出，過去旅游會很累，在凰金遊程中，她雖然要拍攝影片，但是也自己玩得很開心，尤其在60歲後腳程、體力上可能都有負擔，業者都幫忙考慮好了。台灣有很多植物，她很愛這些，每到一個地方都會去觀察這邊有什麼花草，相信國內外的樂齡族都適合參加凰金遊程。

Gen表示，她印象最深的是參觀酒廠，酒廠設計得很漂亮，還能每種酒都試喝，最特別就是有香水的酒。她真的很喜歡感受每一個台灣給她的經驗，也希望菲律賓的朋友也能來體驗。

觀光署今辦記者會推廣凰金遊程，左起菲律賓網紅Gen、樂齡藝人周丹薇、觀光署副署長林信任、樂齡藝人譚艾珍、觀光署旅行業組組長湯文琦。（記者丁奕攝）

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