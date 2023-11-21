郭台銘推薦賴佩霞與柯文哲組成「柯霞配」？ 柯競辦回應了

柯競辦發言人陳智菡21日上午受訪表示，據她所知目前沒有與賴佩霞合作的規劃。 （資料照）

2023/11/21 12:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕藍白合陷入僵局，傳出無黨籍總統參選人郭台銘將推薦副手賴佩霞給民眾黨總統參選人柯文哲，讓賴擔任柯的副手，組成「柯霞配」。對此，柯競辦發言人陳智菡今（21）日上午受訪表示，據她所知目前沒有與賴佩霞合作的規劃。

但陳智菡也說，其實郭台銘非常客氣、大氣，針對在野整合，郭非常樂意促進團結，且對於如何達成2024政黨輪替有很多想法，所以郭沒有提出不分區席次，或副手要與柯文哲搭配組合等說法，全心全意希望促進在野整合，他們非常感謝郭台銘。

陳智菡說，柯文哲與郭台銘多次進行會談，據她了解，兩人聊的較多是政策方向，且郭台銘非常樂意促進整合，且希望在野能團結，至於席位或如何搭配，反而雙方沒有太多觸及。

被問到柯文哲是否有勸郭台銘退選，或是擔任副手，陳智菡說，兩人在討論如何能夠勝選、如何在2024真正以穩定領先差距，讓民眾過好日子，權位交換、各種組合或搭配，其實並非柯、郭兩人討論的主軸。

在柯文哲的副手方面，陳智菡表示，登記時間就到24日，再拖恐怕不能拖太久，無論如何，他們都會按照自身進度，並且在總統大選、立委層級合作等方面，都不會放棄繼續與國民黨溝通，還是希望能整合在野力量。

至於民眾黨是否已經準備好一名能隨時上場的副手人選？以及副手備案是否為前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮？陳智菡僅說，各種方案他們都準備好了。

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