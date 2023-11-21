北市抽驗生鮮蔬果揪19件違規 愛買、果然匯都上榜

北市衛生局抽驗生鮮蔬果發現19件不合格。（北市衛生局提供）

2023/11/21 11:12

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局今公布生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，發現青蒜、白蘿蔔、香菜、百香果、九層塔等19件產品不符規定，其中也包括city'super復興店、全聯北投吉利門市、愛買忠孝店、果然匯明曜店等店家。

衛生局此次抽驗49件蔬果產品，發現19件產品不符規定。青蒜1件檢出3項殘留農藥；白蘿蔔4件、香菜3件、百香果2件、九層塔、辣椒、豌豆、四季豆、青蔥、芥藍芽、杏菜、茄子、青江菜各1件各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局指出，此次抽驗不合格的商品包括寶飽煲的青蒜；濱江果菜市場的香菜、杏菜、白蘿蔔、芥藍芽；city'super復興店的白蘿蔔、芫荽；士林素食館的九層塔；第一果菜批發市場零批場的朝天椒；全聯北投吉利門市的紅寶蜜露百香果、進口蘿蔔；大潤發內湖店的越南甜豌豆；果然匯明曜店的香菜；22號蔬果園的青蔥；家樂福台北光復店的進口白蘿蔔；miacucina信義店的四季豆；愛買忠孝店的台灣茄子、百香果；兄弟大飯店的青江菜。

衛生局表示，殘留農藥含量不符農藥殘留容許量標準，會違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可開罰業者6萬元至2億元罰鍰。若無法交代來源，可開罰3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局也針對學校自設廚房及外訂餐盒、食材抽驗，抽驗80件產品，發現提供給成淵高中的手工板豆腐驗出防腐劑苯甲酸。衛生局已要求下架不得販售，違反食品安全衛生管理法，可開罰製造業者或責任廠商3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局提醒，民眾若有食品安全衛生問題或消費疑義，可播打北市民當家熱線：1999轉7089。

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